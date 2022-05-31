"Anadoluyuz Biz" projesi ile Aksaray'dan gelen öğrenciler Muğla'yı gezdi

"Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Aksaray'dan gelen öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, gençlerin tarihi ve kültürel mirası tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında, Aksaray'dan kente gelen 40 öğrenci, 2 gençlik liderini kabul etti.

Aksaraylı öğrencileri Muğla'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Tavlı, Muğla'nın, tarihi ve doğal güzellikleri ile çok özel bir şehir olduğunu kaydetti.

Aksaraylı öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Milas'ta Beçin Kalesi, Yatağan'da Stratonikeia Antik Kenti, Menteşe'de Muğla Müzesi, Konakaltı, Kurşunlu Camii, Şahidi Camii, Yağcılar İşhanı'nı ziyaret etti.

Marmaris ve Akyaka'da doğa gezilerine katılan gençler, sahillerde çevre temizliği de yaptı.

Tarihi Muğla evleri ve sokaklarında gezerek Muğla kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan gençler, Menteşe Şehitliği'ni de ziyaret etti.

