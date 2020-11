Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , diyalogdan, görüşmeden ve sorunların siyasi çözümünden yana olduklarını belirterek, "Her zaman her yerde ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." dedi.

Bu durumun herkes tarafından iyi anlaşılmasının önemli olduğunu söyleyen Akar, "Biz diyalogdan, görüşmelerden, sorunların siyasi çözümünden yanayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 2004'ten beri BM'ye deklare ettiği alanlarda sürdürdüğünü, buralarda daha önce de çalışmalar yapıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şimdi o çalışmaları tekrarlıyoruz. Yapılan bu çalışmaları bir suç gibi, bir hak ihlali gibi görmek gerçekten son derece yanlıştır, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmaz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Biz kimseyi tahrik etmiyor, hiçbir şekilde gerilime sebep olmak istemiyoruz. Biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan yanayız. Bununla alakalı da zaten bütün yetkili Bakanlık ve kurumlar temaslarını sürdürüyorlar. Bu çalışmaların siyasal yollarla çözülmesini canı gönülden istiyoruz. Her zaman her yerde, ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bizim hak ve hukukumuz doğrultusunda yaptığımız bu çalışmaları da kimse tahrik olarak ele almamalıdır, tahrik olarak kullanmamalıdır. Bizim yaptığımız teknik ve bilimsel çalışma istismar edilmemelidir. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de hak ve hukukumuzu da korumakta kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım."