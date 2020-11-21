KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diyalogdan, görüşmeden ve sorunların siyasi çözümünden yana olduklarını belirterek, "Her zaman her yerde ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." dedi.

Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı "Anafartalar- Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş ülkelerin de hak ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Akar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırma çalışmalarına değindi.

Akar, Türkiye'nin bölgede tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, "Bu yaptıklarımızı bir gerilim, bir kışkırtma sebebi saymak, hiçbir şekilde gerçekle alakası olmayan iddialar, beyhude gayretlerdir. Maalesef komşularımız bu konuda bizim yaptığımız çalışmaları saptırmakta, yanlış bir noktaya getirmekte ve bizi bir şekilde 'hak ve hukuku ihlal' ile suçlamaktadır. Bu kesinlikle gerçeklerle bağdaşmamaktadır." diye konuştu.