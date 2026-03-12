MAGAZİN

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam...

Kara para aklama davası sonrası tahliye olan Polat çiftinden Engin Polat'ın, bir dönem el konulan lüks Ferrari'sini 38.5 milyon TL'ye satışa çıkardığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan ilan ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam...
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti tahliye sonrası başlattıkları "yeni hayat"larında dikkat çeken hamlelere imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde tüp bebek yöntemiyle üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Dilan Polat, bu kez paylaşımlarındaki sessizliğiyle merak uyandırdı. Ancak sessizliği bozan hamle eşi Engin Polat'tan geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat ın meşhur Ferrari si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam... 1

2023 yılındaki büyük operasyonda yediemin otoparkına çekilen ve ardından geri alınan meşhur lüks araçların akıbeti belli olmaya başladı. İddialara göre Engin Polat, bir dönem zenginlik gösterilerinin başrolünde yer alan Ferrari marka aracını dev bir bedelle satışa sundu.

Dilan Polat ve Engin Polat ın meşhur Ferrari si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam... 2

İŞTE İSTENEN RAKAM...

Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerine göre, Polat ailesinin en gözde araçlarından biri olan kırmızı Ferrari, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

Dilan Polat ve Engin Polat ın meşhur Ferrari si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam... 3

İlanın bizzat Engin Polat tarafından verildiği öne sürülürken, aracın geçmişteki popülaritesi ilana olan ilgiyi de artırdı.

