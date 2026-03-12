Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı! İşte istenen rakam...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti tahliye sonrası başlattıkları "yeni hayat"larında dikkat çeken hamlelere imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde tüp bebek yöntemiyle üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Dilan Polat, bu kez paylaşımlarındaki sessizliğiyle merak uyandırdı. Ancak sessizliği bozan hamle eşi Engin Polat'tan geldi.

2023 yılındaki büyük operasyonda yediemin otoparkına çekilen ve ardından geri alınan meşhur lüks araçların akıbeti belli olmaya başladı. İddialara göre Engin Polat, bir dönem zenginlik gösterilerinin başrolünde yer alan Ferrari marka aracını dev bir bedelle satışa sundu.

İŞTE İSTENEN RAKAM...

Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerine göre, Polat ailesinin en gözde araçlarından biri olan kırmızı Ferrari, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

İlanın bizzat Engin Polat tarafından verildiği öne sürülürken, aracın geçmişteki popülaritesi ilana olan ilgiyi de artırdı.