SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında düdük çalan FIFA kokartlı temsilcimiz Halil Umut Meler, Bayer Leverkusen - Arsenal maçına damga vurdu! Alman ekibinin 1-0 önde götürdüğü nefes kesen mücadelenin 89. dakikada Arsenal lehine tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Meler, Leverkusen cephesini adeta çileden çıkardı. Kai Havertz'in gole çevirdiği penaltı sonrası maç 1-1 sona ererken; Leverkusen Teknik Direktörü Kasper Hjulmand maç sonu açtı ağzını yumdu gözünü: "Ortada penaltı falan yok!"

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda dev bir heyecana sahne olan Bayer Leverkusen - Arsenal eşleşmesinin ilk ayağında, futbolun ve taktiklerin önüne Türk hakem Halil Umut Meler'in kararları geçti.

Almanya'da oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle son anlarına girilen kritik karşılaşmada, Meler'in 89. dakikada çaldığı penaltı düdüğü ortalığı tam anlamıyla karıştırdı.

89. DAKİKADA GELEN OLAYLI DÜDÜK!

Maçın son anlarında beraberlik golü için yüklenen Arsenal'de Noni Madueke, sağ çaprazdan ceza sahasına tehlikeli bir giriş yaptı. İngiliz oyuncu, Leverkusen savunmacısı Alejandro Grimaldo'nun müdahalesiyle yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler pozisyona çok yakın bir noktadan tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kai Havertz, 89. dakikada soğukkanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

HJULMAND'DAN MELER'E ÇOK SERT TEPKİ: "VAR BİLE VERMEZDİ!"

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Alman ekibinde hakem Halil Umut Meler'e yönelik büyük bir öfke patlaması yaşandı. Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında temsilcimizi çok sert sözlerle hedef aldı.

Verilen penaltı kararının tamamen hatalı olduğunu ve Madueke'nin kendini yere bıraktığını savunan deneyimli çalıştırıcı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Madueke'ye o pozisyonda hiçbir temas olmadı ve sonra sadece yere düştü. Hakem o an o düdüğü çalmamış olsa ve pozisyonu VAR incelese, inanın bana asla penaltı kararı çıkmazdı. Ben o pozisyonda kesinlikle bir penaltı görmüyorum!"

Meler'in bu kritik kararı, rövanş öncesi eşleşmenin tüm dengelerini değiştirirken, Alman ve İngiliz spor medyasında haftanın en çok tartışılacak konularından biri haline geldi.

