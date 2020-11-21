KAYSERİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde, demir yolu ulaşımımızda konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da 5 bin 753 kilometreye çıkardık." dedi.

Karaismailoğlu, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve zenginlikleriyle Anadolu'nun kalbi olan Kayseri'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ulaştırma ve haberleşmenin sadece betondan, taştan ve asfalttan ibaret olmadığını belirten Karaismailoğlu, her bir projede çevresel etkileri değerlendirerek ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp biçerek yola çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en çok ülkeye uçan hava yollarına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 23 olan havalimanı sayımız bugün 56'ya yükseldi. Yeni İstanbul Havalimanı dünyada parmakla gösterilen büyüklükte bir proje. Şu anda inşası süren yeni havalimanlarımız da var. Her biri bulundukları illerin çehresini değiştiren bu büyük projeler, hep insanlarımız için. Limanlarımız ve tersanelerimiz giderek çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişirken gemi inşa sanayinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Mavi vatanımızda ülkemizin ekonomik açıdan hakimiyetini yatırımlarla pekiştiriyoruz. Haberleşmede de sayısı her geçen gün artan uydularımızla bambaşka bir konuma geleceğiz. 5A uydumuzu yıl sonuna kadar uzaya göndereceğiz. Arkasından 5B gelecek. İlk yerli üretim uydumuz 6A ise 2022 yılında fırlatılacak. Onu da 6B izleyecek. Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz, yani teknolojimizi ihraç edeceğiz."