Anamur'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazözle karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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