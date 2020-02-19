Anamur’da veli ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede üniversiteye hazırlanan gençlere hizmet verdiği Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Anamur Şubesinde, öğrenciler ve ailelerine yönelik “Aileler ve Öğrencilerin Bütünleşmesi” konulu seminer düzenlendi.

Üniversiteye hazırlanan 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik düzenlenen ve öğrencilerin sınav kaygısını aşabilmeleri için neler yapması gerektiğinin anlatıldığı seminerde, ailelere ise sınav sürecinde sergileyecekleri tutumla ilgili bilgiler verildi. Seminere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ve Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı.

“Ailelerin çocuklara ‘yarışa hazırlanan bir sporcu’ gibi davranması doğru değil”

Semineri Psikolog Mustafa Tepretmez verdi. Psikolog Tepretnez, sınava hazırlık sürecinde velilerin çocuklara karşı sürekli dersi vurgulayan tutumunun, çocuklarına “yarışa hazırlanan bir sporcu” gibi davranmalarının sınav kaygısını tetikleyen bir neden olabileceğini ifade etti. Öğrencilere, dozunda olan kaygının aslında başarıyı destekleyen bir “yardımcı tepki” olduğunu anlatan Tepretmez, öğrencilerin kaygısını arttıran ve onları strese sokan etkenleri özetleyip, kaygıyla mücadele etme tekniklerini anlattı.