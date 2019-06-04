Ananas yedikten sonra neden ağzımızın içi karıncalanır?

Taze ananas, mükemmel bir yaz meyvesidir. Ancak birçok insan bu tropikal meyveyi yedikten sonra ağzının içinde karıncalanma olduğunu söyler. Bu etkiyi sizler de yaşamışsınızdır. Bu son derece rahatsız edici bir durumdur.

İşte bu can sıkıcı hissin nedeni ise bromelaindir. Bunun için ananası hayatınızdan çıkarmanıza gerek yok çünkü bu alerjik bir durum değildir. Ananas, proteinleri parçalayan bir enzim olan bromelain bakımından zengindir. Bu da karıncalanma ve kaşınma hissi yaratır. Neyse ki ağzınız oldukça hızlı bir şekilde kendini iyileştirme yeteneğine sahip. Üstelik bu bromelain maddesi son derece sağlıklıdır. Sindirim için iyidir ve doğal bir antienflamatuardır.



