YEMEK

Ananas yedikten sonra neden ağzımızın içi karıncalanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.06.2019 08:12 | Son Güncelleme

Bu karıncalanma hissi hepimizin başına geliyor, ancak içinizi rahat tutun. Endişelenmenizi gerektirecek bir sorun yok…

Ananas yedikten sonra neden ağzımızın içi karıncalanır?

Taze ananas, mükemmel bir yaz meyvesidir. Ancak birçok insan bu tropikal meyveyi yedikten sonra ağzının içinde karıncalanma olduğunu söyler. Bu etkiyi sizler de yaşamışsınızdır. Bu son derece rahatsız edici bir durumdur.

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İşte bu can sıkıcı hissin nedeni ise bromelaindir. Bunun için ananası hayatınızdan çıkarmanıza gerek yok çünkü bu alerjik bir durum değildir. Ananas, proteinleri parçalayan bir enzim olan bromelain bakımından zengindir. Bu da karıncalanma ve kaşınma hissi yaratır. Neyse ki ağzınız oldukça hızlı bir şekilde kendini iyileştirme yeteneğine sahip. Üstelik bu bromelain maddesi son derece sağlıklıdır. Sindirim için iyidir ve doğal bir antienflamatuardır.

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Anahtar Kelimeler:
ananas ağız yemek

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