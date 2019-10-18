Ananasın faydaları nelerdir?

Ülkemizde en popüler tropikal meyve olan ananas, hem görüntüsü hem de lezzetiyle popüler bir besin. Ananas içindeki enzimler, vitamin ve mineraller sayesinde tadının yanı sıra faydalarıyla da herkesin gönlünü kazanacak.
ANANASIN FAYDALARI
SOĞUK ALGINLIĞINA BİREBİR: Ananasta bulunan bromelain ve C vitamini, mikrobik enfeksiyonlara karşı savaşır. Soğuk algınlığı sonucu meydana gelen öksürük ve boğaz ağrısı için her gün 2 dilim ananas yiyebilirsiniz.
İYİ BİR ANTİOKSİDANDIR: Ananas antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Serbest radikaller ise çeşitli kanser türlerine ve kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. İşte bu duruma karşı önlem almak için günlük diyetinize ananası dahil edebilirsiniz.
SİNÜZİTİ ÖNLER: Ananasta bulunan bromelain, sinüzit önlemede de oldukça etkilidir. Sinüzit tedavisinde ilaç kullanmadan önce ananas yemeyi deneyebilirsiniz.
DİŞ SAĞLIĞINI KORUR: Zengin içeriği sayesinde diş minesini güçlendirir ve çürümenin önüne geçer.
SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR: Lifli yapısı, sindirim sağlığına katkı sağlar. Bağırsak hareketlerini hızlandırmak ve kabızlıktan kurtulmak için ananas yemeye özen gösterin. Sindirim enzimi olan bromelain, bağırsak kurdu ve parazitlerine karşı da vücudu korur.
KALP SAĞLIĞINI KORUR: Ananasın içinde bulunan bileşenler, kalp sağlığını tehdit eden serbest radikallere karşı vücudu korur, damar hastalıklarının önüne geçer. Bunların yanı sıra yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
CİLT SAĞLIĞI İÇİN ANANAS: Antioksidan içeriği deride meydana gelen enfeksiyonları önler. Özellikle sivilce problemine karşı etkilidir. Bunun için günlük olarak taze ananas suyu içebilir, ananas maskesi yapabilirsiniz. Düzenli olarak kullanımı hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar.
ANANAS NASIL SOYULUR?
İlk olarak ananası kesme tahtasına yan bir şekilde yatırın ve yapraklı kısmını bıçak yardımıyla kesin. Aynı şekilde taban kısmını da bıçak yardımıyla düzleyin. Ardından ananası dik bir şekilde kesme tahtasına oturtun. Soyucuyu ananasın içine yerleştirin ve saat yönünde çevirmeye başlayın. Bu işlemi ananasın dibine ulaşana kadar yapmaya devam edin. Sonrasında soyucuyu dikkatli bir şekilde çekin.
Eğer soyucunuz yoksa; ananasın baş ve alt kısmını kesin. Dik bir şekilde kesme tahtasına oturtun ve dış kabuğunu bıçak yardımıyla aşağı doğru soyun. Sonrasında ananası ikiye bölün ve dilimleyin.
ANANAS KALORİ ORANI
Bir dilim ananas 40 kaloridir. Bir adet ananas ise 453 kaloridir.
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