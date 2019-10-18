Ananasın faydaları nelerdir?

Ülkemizde en popüler tropikal meyve olan ananas, hem görüntüsü hem de lezzetiyle popüler bir besin. Ananas içindeki enzimler, vitamin ve mineraller sayesinde tadının yanı sıra faydalarıyla da herkesin gönlünü kazanacak.

ANANASIN FAYDALARI

SOĞUK ALGINLIĞINA BİREBİR: Ananasta bulunan bromelain ve C vitamini, mikrobik enfeksiyonlara karşı savaşır. Soğuk algınlığı sonucu meydana gelen öksürük ve boğaz ağrısı için her gün 2 dilim ananas yiyebilirsiniz.

İYİ BİR ANTİOKSİDANDIR: Ananas antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Serbest radikaller ise çeşitli kanser türlerine ve kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. İşte bu duruma karşı önlem almak için günlük diyetinize ananası dahil edebilirsiniz.

SİNÜZİTİ ÖNLER: Ananasta bulunan bromelain, sinüzit önlemede de oldukça etkilidir. Sinüzit tedavisinde ilaç kullanmadan önce ananas yemeyi deneyebilirsiniz.

DİŞ SAĞLIĞINI KORUR: Zengin içeriği sayesinde diş minesini güçlendirir ve çürümenin önüne geçer.