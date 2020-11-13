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Anaokulu öğrencilerinden depremzedeleri ısıtacak yardım

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ana okulu öğrencileri, ailelerinin destekleriyle temin ettikleri 67 battaniyeyi İzmir'deki depremzedelere gönderdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki anaokulu öğrencileri, ailelerinin destekleriyle temin ettikleri 67 battaniyeyi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay Nizip Şubesi yetkililerine teslim etti.

Türk Kızılay tarafından "Türkiye İzmir için tek yürek" sloganı ile yurt genelinde yürütülen çalışmalara bir destek de Nizip'teki minik öğrencilerden geldi.

İlçede bulunan Nizip Anaokulu, Doktor Nilüfer Özyurt Anaokulu, Ali Rıza Alpaslan Anaokulu ve Ertuğrul Gazi Anaokulu öğrencileri, temin ettikleri 67 battaniyeyi Türk Kızılay Nizip Şubesi yetkililerine teslim etti. Minik öğrencilere, velileri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Battaniyeleri okullardan teslim alan Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç, minik öğrencilerin yapmış olduğu anlamlı yardımı İzmir'deki depremzedelere ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılan her yardımın dayanışma konusunda çok önemli olduğunu ifade eden Genç, "Minik kalplerden gelen yardımları İzmir için teslim aldık. Kendilerine ve destek veren öğretmen ve değerli velilerine çok teşekkür ediyorum. Biz 'Hep iyilik ve her zaman iyilik' diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler hem yapmış olduğumuz bu tür çalışmalar, hem de tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız." dedi.

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