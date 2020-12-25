Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Sağlık açısından olumlu etkilerinin yanında anason yağı rakı yapımında da kullanılmaktadır.Bitkisel ürünlerin hepsinde olduğu gibi doğru kullanımı çok önemlidir. Anason yağı faydaları, rakı yapımı, ve bu yağın ne işe yaradığını sizler için araştırdık. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yap hakkında birçok sorunuzun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Anason Yağı Nedir?

Aromatik bir bitki olan anason;İran, Hindistan, Türkiye ve diğer birçok sıcak ülkede yıllık yetişen bir bitkidir. Anason, Asya ülkelerinde çoğu kişi tarafından kullanılmakla birlikte yıldız anason ile karıştırılmaktadır fakat ikisi birbirinden apayrıdır. Anason, rezene ile de karıştırılır çünkü her iki bitkide Apiaceae familyasından gelir ve benzer bir tada sahiptir. Anason yağı, rengi olmayan bir bitkisel yağdır. Keskin ve güçlü bir kokuya sahiptir. Anasonun yağ dışında toz ve hap formları da bulunmaktadır.

Anason Yağının Faydaları

Yaraların normale göre daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Yorgunluğu azaltır.

Sindirim sistemini düzenler.

Romatizma ve artrit ağrılarını hafifleterek rahatlamanızı sağlar.

Epilepsi ve histeri krizlerini sakinleştirebilir.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Şişkinliği giderir.

Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kabızlığa karşı etkilidir.

Sinir rahatsızlıkları, öfke, depresyon, stres,kaygı gibi psikolojik sorunları tedavi eder.

Kas spazmlarına iyi gelir.

Anne sütü üretimini arttırır.

Vücuttaki toksinleri temizler.

Tansiyonu dengeler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Hıçkırığa bire birdir.

Mantar sorunlarına karşı etkilidir.

Ağız sağlığını destekler

Böbrek taşı ya da kum dökümünde yardımcıdır.

İdrar söktürücüdür.

Akciğerlerde biriken balgam ve mukusu gevşetir.

Bronşit, astım, öksürük, tıkanıklık gibi solunum problemlerini giderir.

Anason Yağı Ne İşe Yarar Ve Nasıl Kullanılır?

Anason yağı çok faydalı olduğu için hayatımızda hemen her hastalığa karşı kullanılabilmektedir. Daha çok orta yaş ve üzerinde görülen romatizma hastalıklarına karşı anason yağı kullanmak uygundur. Çünkü kan dolaşımını hızlandırarak romatizma gibi ağrı veren hastalıkları en aza indirebilir veya kesebilir.Anason yağı yaranın üzerine sürüldüğünde kısa sürede etki etmektedir. Kramplara karşıda oldukça etkilidir. Kontrollü ve düzenli bir şekilde kullanılan anason yağının müshil etkisi gösterdiği de bilinmektedir. Yine anason yağı cilde faydaları sayesinde özellikle kadınlarımız tarafından çokca tercih edilmektedir.