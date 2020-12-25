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Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Doğanın bize sunduğu bir çok faydalı bitkiden biri olan anason, farklı kullanım alanlarıyla yaşamımıza büyük katkı sağlamaktadır. Anason yağı; sindirim sisteminden epilepsiye, kilo vermeyi kolaylaştırıcı etkilerinden kabızlığa sayısız yararlara sahiptir.

Sağlık açısından olumlu etkilerinin yanında anason yağı rakı yapımında da kullanılmaktadır.Bitkisel ürünlerin hepsinde olduğu gibi doğru kullanımı çok önemlidir. Anason yağı faydaları, rakı yapımı, ve bu yağın ne işe yaradığını sizler için araştırdık. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yap hakkında birçok sorunuzun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Anason Yağı Nedir?

Aromatik bir bitki olan anason;İran, Hindistan, Türkiye ve diğer birçok sıcak ülkede yıllık yetişen bir bitkidir. Anason, Asya ülkelerinde çoğu kişi tarafından kullanılmakla birlikte yıldız anason ile karıştırılmaktadır fakat ikisi birbirinden apayrıdır. Anason, rezene ile de karıştırılır çünkü her iki bitkide Apiaceae familyasından gelir ve benzer bir tada sahiptir. Anason yağı, rengi olmayan bir bitkisel yağdır. Keskin ve güçlü bir kokuya sahiptir. Anasonun yağ dışında toz ve hap formları da bulunmaktadır.

Anason Yağının Faydaları

  • Yaraların normale göre daha hızlı iyileşmesini sağlar.
  • Yorgunluğu azaltır.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Romatizma ve artrit ağrılarını hafifleterek rahatlamanızı sağlar.
  • Epilepsi ve histeri krizlerini sakinleştirebilir.
  • Hazımsızlığa iyi gelir.
  • Şişkinliği giderir.
  • Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Kabızlığa karşı etkilidir.
  • Sinir rahatsızlıkları, öfke, depresyon, stres,kaygı gibi psikolojik sorunları tedavi eder.
  • Kas spazmlarına iyi gelir.
  • Anne sütü üretimini arttırır.
  • Vücuttaki toksinleri temizler.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Hıçkırığa bire birdir.
  • Mantar sorunlarına karşı etkilidir.
  • Ağız sağlığını destekler
  • Böbrek taşı ya da kum dökümünde yardımcıdır.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Akciğerlerde biriken balgam ve mukusu gevşetir.
  • Bronşit, astım, öksürük, tıkanıklık gibi solunum problemlerini giderir.

Anason Yağı Ne İşe Yarar Ve Nasıl Kullanılır?

Anason yağı çok faydalı olduğu için hayatımızda hemen her hastalığa karşı kullanılabilmektedir. Daha çok orta yaş ve üzerinde görülen romatizma hastalıklarına karşı anason yağı kullanmak uygundur. Çünkü kan dolaşımını hızlandırarak romatizma gibi ağrı veren hastalıkları en aza indirebilir veya kesebilir.Anason yağı yaranın üzerine sürüldüğünde kısa sürede etki etmektedir. Kramplara karşıda oldukça etkilidir. Kontrollü ve düzenli bir şekilde kullanılan anason yağının müshil etkisi gösterdiği de bilinmektedir. Yine anason yağı cilde faydaları sayesinde özellikle kadınlarımız tarafından çokca tercih edilmektedir.

Anason yağında olduğu gibi sağlığa iyi gelen bitkilerden kullanmak için onu en doğru şekilde kullanmak ve hazırlanışı hakkında doğru bilgi edinmek çok önemlidir. Bu yüzden anason yağı nasıl tüketilir bilmenizde fayda vardır. Her ne olursa olsun anason yağı da bir yağ türü olduğu için “anason yağı donar mı” diye merak edenlere hemen söyleyelim anason yağı donar. Bunun için oda sıcaklığında saklanması gerekir.

Anason yağı fazla alındığında sarhoşluk yaratacağı için onu doğru miktarda kullanmak gerekir. Bir şeker parçasının üzerine on damladan fazla olmamak şartıyla damlatarak tüketebileceğiniz gibi bir bardak suyun içine damlatarak da içebilirsiniz.

Yatmadan önce içmeniz de fayda vardır çünkü anason yağı kan yapıcı etkisiyle ani uyku ataklarına neden olabilir.Peki anason yağı direk yani olduğu gibi içilir mi? Hayır, anason yağı salt haliyle içilmez. Ayrıca “anason yağını emziren anneler kullanabilir mi” diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı ne yazık ki olumsuz olacaktır, anason yağını “hamileler kullanabilir mi” diye heves ediyorsanız maalesef düşüncenizi değiştirmeniz gerekecektir. Çünkü anne metabolizmasına uygun değildir.

Anason Yağı Nasıl Elde Edilir?

  • Anason yağı,anason tohumu ezilerek elde edilen buhardan damıtılarak elde edilir.
  • Buhar damıtma işlemi, büyük ölçüde esansiyel yağların üretimi için en yaygın ve doğru olan kullanımdır.

Anason Yağı İle Rakı Yapımı

Malzemeler:1 litre saf etil alkol

  • 3 cc Anason Yağı
  • 6 cc Bitkisel Gliserin
  • Oda Sıcaklığında 1133 cc hazır su (1 litre+1 rakı bardağından 2 parmak eksik su)
  • İsteğe bağlı 2 cc yaş üzüm aroması
  • Aktif Karbon (En az 2-3 kez kullanılabilir.)

Yapılışı:1 litre saf etil alkol (96 abv) içerisine 600 ml gram hazır su ekleyiniz.

  • Su ilavesiyle saf alkol 60 dereceye düşecektir.
  • 500 gr aktif karbonu içindeki toz akana kadar iyice yıkanmalıdır.
  • Daha sonrasında saf alkol ile yapılan su karışımı aktif karbondan en az 2-3 kere geçirilecektir.Bu işlemi bir pet şişe yardımı ile yapabilirsiniz daha kolay olucaktır.
  • Ardından 3 ml anason yağı bu karışıma eklenir.
  • Biraz çalkalayınız.(Eğer biraz beyazlık olursa korkmanıza gerek yok, tekrar şeffaf rengine dönecektir.)
  • 6 cc gliserini de ilave ettikten sonra, tekrar çalkalayınız.
  • Daha sonra kalan 533 cc suyu da ekleyiniz. Bir daha çalkalayınız.

Not: Gliserin mutlaka vegetable yani bitkisel gliserin olmalıdır.

  • Farklı bir lezzet arayan tüketiciler, son olarak, 2 cc yaş üzüm aroması ilave edip, karıştırarak işlemi tamamlayabilir.
  • Lütfen işlemleri yukarıdaki sıralamaya göre yapınız. Rakınız 10 dakika dinlendikten sonra içmeye hazırdır.
  • Anason yağı saf ve organik olmalıdır.
  • Sadece Anason yağının yüksek abv alkolde çözülmesi gerekir.
  • Çünkü anason yağının daha düşük abvlerde çözünmesi daha zordur.
  • Gliserin ve yaş üzüm aroması, alkol ve su ile her ortamda karışabildiğinden daha sonra da ilave edilebilir.
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