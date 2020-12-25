Anason yağı faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Sağlık açısından olumlu etkilerinin yanında anason yağı rakı yapımında da kullanılmaktadır.Bitkisel ürünlerin hepsinde olduğu gibi doğru kullanımı çok önemlidir. Anason yağı faydaları, rakı yapımı, ve bu yağın ne işe yaradığını sizler için araştırdık. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yap hakkında birçok sorunuzun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.
Aromatik bir bitki olan anason;İran, Hindistan, Türkiye ve diğer birçok sıcak ülkede yıllık yetişen bir bitkidir. Anason, Asya ülkelerinde çoğu kişi tarafından kullanılmakla birlikte yıldız anason ile karıştırılmaktadır fakat ikisi birbirinden apayrıdır. Anason, rezene ile de karıştırılır çünkü her iki bitkide Apiaceae familyasından gelir ve benzer bir tada sahiptir. Anason yağı, rengi olmayan bir bitkisel yağdır. Keskin ve güçlü bir kokuya sahiptir. Anasonun yağ dışında toz ve hap formları da bulunmaktadır.
Anason yağı çok faydalı olduğu için hayatımızda hemen her hastalığa karşı kullanılabilmektedir. Daha çok orta yaş ve üzerinde görülen romatizma hastalıklarına karşı anason yağı kullanmak uygundur. Çünkü kan dolaşımını hızlandırarak romatizma gibi ağrı veren hastalıkları en aza indirebilir veya kesebilir.Anason yağı yaranın üzerine sürüldüğünde kısa sürede etki etmektedir. Kramplara karşıda oldukça etkilidir. Kontrollü ve düzenli bir şekilde kullanılan anason yağının müshil etkisi gösterdiği de bilinmektedir. Yine anason yağı cilde faydaları sayesinde özellikle kadınlarımız tarafından çokca tercih edilmektedir.
Anason yağında olduğu gibi sağlığa iyi gelen bitkilerden kullanmak için onu en doğru şekilde kullanmak ve hazırlanışı hakkında doğru bilgi edinmek çok önemlidir. Bu yüzden anason yağı nasıl tüketilir bilmenizde fayda vardır. Her ne olursa olsun anason yağı da bir yağ türü olduğu için “anason yağı donar mı” diye merak edenlere hemen söyleyelim anason yağı donar. Bunun için oda sıcaklığında saklanması gerekir.
Anason yağı fazla alındığında sarhoşluk yaratacağı için onu doğru miktarda kullanmak gerekir. Bir şeker parçasının üzerine on damladan fazla olmamak şartıyla damlatarak tüketebileceğiniz gibi bir bardak suyun içine damlatarak da içebilirsiniz.
Yatmadan önce içmeniz de fayda vardır çünkü anason yağı kan yapıcı etkisiyle ani uyku ataklarına neden olabilir.Peki anason yağı direk yani olduğu gibi içilir mi? Hayır, anason yağı salt haliyle içilmez. Ayrıca “anason yağını emziren anneler kullanabilir mi” diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı ne yazık ki olumsuz olacaktır, anason yağını “hamileler kullanabilir mi” diye heves ediyorsanız maalesef düşüncenizi değiştirmeniz gerekecektir. Çünkü anne metabolizmasına uygun değildir.
Malzemeler:1 litre saf etil alkol
Yapılışı:1 litre saf etil alkol (96 abv) içerisine 600 ml gram hazır su ekleyiniz.
Not: Gliserin mutlaka vegetable yani bitkisel gliserin olmalıdır.
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