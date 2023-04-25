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Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

25.04.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesinin 61'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Arslan ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi 61. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kez daha huzurundayız. Milletimize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Anayasa Mahkemesi olarak; insanımızın temel hak ve hürriyetlerini korumanın çabası içerisindeyiz. Asırlık Cumhuriyetimizi Anayasa'da ifadesini bulan, insan haklarına dayanan, adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek asırlara taşımak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

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Anıtkabir Zühtü Arslan anayasa mahkemesi

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