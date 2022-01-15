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Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlardan üç aday belirlendi

15.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baro başkanlarının yaptığı seçimle TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi.

Afyonkarahisar Barosu Başkanıyken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi üyesini seçecek.

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