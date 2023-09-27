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Anayasa nasıl yazılır? Anayasa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.09.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler türetilir. Bu kelimeler, yazımında en sık hata yapılan kelimelerdir. Birleşik türde bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması Türkçe Yazım Kurallarına bağlıdır. Belirtilen kurallara uyulması halinde olası yazım yanlışlarının önüne geçebilmek mümkün olur.

Dünyanın en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçe dilidir. Bu durumun birden fazla nedeni vardır. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi ve anlamı olması, farklı dillerden gelen kelimeleri zamanla eklerle ya da söyleniş biçimleri ile Türkçeleştiriyor olması gibi farklı nedenlere bağlı olarak Türkçe kelime dağarcığı oldukça gelişmiştir. Ancak bu tür kelimelerin ve birleşik türde kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması Türkçe Yazım Kuralları’na göre belirlenmiştir.

Anayasa nasıl yazılır?

Anayasa TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre asıl anlamı ve mecaz anlamı olacak şekilde iki farklı tanıma sahiptir. İki tanım da isim türündedir. Tanımlardan bir hukuk dilindeki ifadesidir. Hukuk dilindeki anlamına göre anayasa şöyle tanımlanır:

  • Bir devletin yönetim şeklini ifade eden, yürütme, yasama, yargılama güçlerinin ne şekilde ve nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların kamusal haklarını bildiren temel yasa.

Kanunuesasi olarak da bilinen anayasanın mecaz anlamdaki diğer tanımına göre bu kelime temel anlamına da gelir. Bir durumun, ortamın, grubun, topluluğun, mekânın ya da benzeri durumların temeli, yazılı olan ya da olmayan kanunları anlamına gelecek şekilde kullanılır. Anayasa iki farklı kelimenin bir araya gelmesinden oluşur ve Türkçe Yazım Kurallarına göre bitişik yazılır.

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Anayasa ayrı mı yazılır?

Birleşik türde bir kelime olan anayasa yazımı ayrı olmamalıdır. Bitişik yazılması gereken bu kelime ayrı olarak yazıldığında yazım yanlışı yapılmış olur. Çünkü Türkçede bitişik ve ayrı yazılması gereken kelimeler için oluşturulmuş kurallar vardır. Bu kurallara göre bir kelimenin bitişik yazılması için bazı durumların olması gerekir. Bir araya gelen kelimelerin her ikisinin ya da ikinci kelimenin anlam bozukluğuna uğradığı kelimeler mutlaka bitişik yazılmalıdır. Ayrıca hayvan isimleri, hastalık isimleri, eşya ya da alet isimleri de bitişik yazılır.

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Anayasa bitişik mi yazılır?

Anayasa kelimesi bitişik olarak yazılması doğru kabul edilen birleşik kelimelerdendir. Türk Dil Kurumuna göre de anayasa doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler için oluşturulan kurallara göre birleşik türde bir kelimede yer alan ses düşmeleri ya da anlam bozuklukları o kelimenin bitişik yazılacağı anlamına gelir. Daha birçok bitişik ve ayrı yazım kuralı vardır. Ancak anayasa kelimesinin bitişik olarak yazılmasının doğru kabul edilmesi asıl olarak başka bir kurala bağlıdır. Bu kurala göre ana kelimesinin başta olduğu tüm kelimeler bitişik yazılmak durumundadır.

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Anayasa

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