EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Bilim adamı nasıl yazılır? Bilim adamı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bilim adamı nasıl yazılır? Bilim adamı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.09.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle farklı disiplinlere yönelik kuramsal araştırma yapılırken bilim adamı sözcüğüne sıklıkla rastlanır. Bu kelimenin nasıl yazıldığı açıklanacağı zaman ise bilim ve adam sözcükleri arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığı belirtilmelidir. Böylelikle incelenen birleşik kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı üzerine TDK onaylı bilgiler sunulabilir. Daha sonra ise bilim adamı sözcüğünün yer aldığı örnek cümlelere göz atılarak bu kelimenin doğru yazılışı yakından görülebilir.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki detaylı açıklamalar sayesinde ayrı veya bitişik olarak yazılan birleşik sözcükler üzerine kolaylıkla bilgi edinilebilir. Bilim adamı da alim, bilim insanı ve bilimci gibi anlamlara gelen ve doğru yazılışı TDK tarafından kullanıcılara sunulan kaynaklardan öğrenilebilen bir ifadedir. Bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmasının temel sebebi ise bilim ve adam kelimeleri arasında boşluk olup olmadığının karıştırılmasıdır. Dolayısıyla bu kelimenin anlamı, aldığı ekler ve türü dikkate alınarak bilim adamı doğru yazılışı açıklanabilir.

Suistimal etmek nasıl yazılır? Suistimal etmek nasıl yazılır?

Bilim adamı nasıl yazılır?

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kişilere bilim insanı denildiği bilinir. Bu birleşik kelime aynı zamanda çeşitli yerlerde bilim kadını ve bilim adamı şeklinde de geçer. Bilim adamı ifadesi de bir birleşik kelime iken iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi sonucunda oluşmuştur. Bu da Türkçe yazım kurallarını ihlal etmek istemeyen kişilerin "Bilim adamı bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt aramalarına yol açar. Ancak incelenen bu ifadenin ayrı olarak yazılması gereken birleşik kelimeler kategorisinde sıralandığı söylenebilir. Yani bilim adamı kelimesi yazılırken bu ifadeyi oluşturan sözcükler arasında mutlaka bir boşluk bırakılmalıdır. Sunulan temel bilgiler doğrultusunda bilimci, ilim adamı, alim, bilgin ve bilim insanı ifadeleriyle aynı anlamda kullanılan bilim adamı doğru yazılışı ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Bilim adamı (doğru yazılışı)
  • Bilimadamı (yanlış yazılışı)
Psikolog nasıl yazılır? Psikolog nasıl yazılır?

Bilim adamı ayrı mı yazılır?

Bilim adamı sözcüğünün ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler arasında yer aldığı bilinir. Çünkü bu birleşik kelimenin içerdiği her iki sözcük de birleşme sırasında anlam değişikliğine uğramamıştır. Bilim adamı yazımı incelendiğinde bu birleşik kelimenin yalnızca ikinci sözcüğünün -ı eki aldığı görülür. Dolayısıyla bilim adamı TDK güncel çevrim içi sözlüğü ile Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki güncel bilgilere göre ayrı olarak kullanılması gereken bir ifadedir. Anlamı, doğru yazılışı ve aldığı ekler üzerine bilgi sunulan bu kelimeyi içeren cümle örnekleri ise şu şekildedir:

  • Çocukluğundan beri bilim adamı olmanın hayalini kurduğu bilinen Cüneyt geçtiğimiz günlerde NASA'da çalışmaya hak kazanarak hepimizi gururlandırdı.
  • Ünlü bir bilim adamı olan Albert Einstein, özellikle kuantum mekaniği üzerine yaptığı çalışmalarla günümüzdeki pek çok kuramın ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.
  • Derste her birimize aklımıza gelen ilk bilim adamının kim olduğunu soran öğretmenimize ben Stephen Hawking yanıtını verdim.
Omuz omuza nasıl yazılır? Omuz omuza nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! ÖSYM duyurduMerakla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu
Sınıf geçme ile ilgili yeni düzenleme! Sınıf geçme ile ilgili yeni düzenleme!
Deprem bölgesi için yeni karar! Uzaktan eğitim...Deprem bölgesi için yeni karar! Uzaktan eğitim...
Anahtar Kelimeler:
bilim adamı nasıl yazılır tdk yazım kuralları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.