Bilim adamı nasıl yazılır? Bilim adamı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki detaylı açıklamalar sayesinde ayrı veya bitişik olarak yazılan birleşik sözcükler üzerine kolaylıkla bilgi edinilebilir. Bilim adamı da alim, bilim insanı ve bilimci gibi anlamlara gelen ve doğru yazılışı TDK tarafından kullanıcılara sunulan kaynaklardan öğrenilebilen bir ifadedir. Bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmasının temel sebebi ise bilim ve adam kelimeleri arasında boşluk olup olmadığının karıştırılmasıdır. Dolayısıyla bu kelimenin anlamı, aldığı ekler ve türü dikkate alınarak bilim adamı doğru yazılışı açıklanabilir.

Bilim adamı nasıl yazılır?

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kişilere bilim insanı denildiği bilinir. Bu birleşik kelime aynı zamanda çeşitli yerlerde bilim kadını ve bilim adamı şeklinde de geçer. Bilim adamı ifadesi de bir birleşik kelime iken iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi sonucunda oluşmuştur. Bu da Türkçe yazım kurallarını ihlal etmek istemeyen kişilerin "Bilim adamı bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt aramalarına yol açar. Ancak incelenen bu ifadenin ayrı olarak yazılması gereken birleşik kelimeler kategorisinde sıralandığı söylenebilir. Yani bilim adamı kelimesi yazılırken bu ifadeyi oluşturan sözcükler arasında mutlaka bir boşluk bırakılmalıdır. Sunulan temel bilgiler doğrultusunda bilimci, ilim adamı, alim, bilgin ve bilim insanı ifadeleriyle aynı anlamda kullanılan bilim adamı doğru yazılışı ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Bilim adamı (doğru yazılışı)

Bilimadamı (yanlış yazılışı)

Bilim adamı ayrı mı yazılır?

Bilim adamı sözcüğünün ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler arasında yer aldığı bilinir. Çünkü bu birleşik kelimenin içerdiği her iki sözcük de birleşme sırasında anlam değişikliğine uğramamıştır. Bilim adamı yazımı incelendiğinde bu birleşik kelimenin yalnızca ikinci sözcüğünün -ı eki aldığı görülür. Dolayısıyla bilim adamı TDK güncel çevrim içi sözlüğü ile Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki güncel bilgilere göre ayrı olarak kullanılması gereken bir ifadedir. Anlamı, doğru yazılışı ve aldığı ekler üzerine bilgi sunulan bu kelimeyi içeren cümle örnekleri ise şu şekildedir: