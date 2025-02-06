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  4. Ancelotti Arda Güler'e katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı: Yeterli değil...

Ancelotti Arda Güler'e katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı: Yeterli değil...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 12:20
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İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Leganes ile karşılaşan İspanyol devi Real Madrid rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede gözler karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'deyken yıldız ismin performansı hayal kırıklığı yarattı ve eleştiri oklarının hedefindeydi. İşte detaylar...

Ancelotti Arda Güler'e katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı: Yeterli değil...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Leganes ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid 90+3. dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de yarı finale yükselmeyi başardı.

ARDA 90'I TAMAMLAYAMADI

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Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Genç yetenek 75 dakika oyunda kaldı ve yerini Ceballos'a bıraktı.

MAÇ SONU O KONUŞULDU

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Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ise tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı taraftarlar genç yeteneğe yönelik eleştirilerde bulunurken AS'tan gazeteci Antonio Romero ise dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"YETERLİ DEĞİL"

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Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında şu ifadelere yer verdi:

Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu. Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor.

Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder. Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok. Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor. Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor. Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur.

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La Liga Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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