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Ancelotti'den Arda Güler'e çok ilginç sözler! "Tam bir baş belası"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 13:45
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Real Madrid'e gittiği günden bu yana gündemden düşmeyen Arda Güler hocası Carlo Ancelotti'den süre bekliyor. İspanyol taraftarlar dahi yeteri kadar süre almaması nedeniyle tecrübeli hocayı eleştirirken Arda ile hocası arasında geçen ilginç diyalog ortaya çıktı.

Ancelotti'den Arda Güler'e çok ilginç sözler! "Tam bir baş belası"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da adım adım şampiyonluğa ilerleyen Real Madrid ligin 33. hafta mücadeelesinde Real Sociedad'a konu olacak. Bu karşılaşmanın ardından yalnızca 4 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak Madrid ekibinde Carlo Ancelotti'nin, kadroda rotasyon yapması bekleniyor.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

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Carlo Ancelotti'nin radikal bir rotasyon kararı, kuşkusuz gözleri Arda Güler'e çevirecek. Türk futbolseverler ile birlikte Real Madrid taraftarları da 19 yaşındaki futbolcuyu yarın akşam ilk 11'de görmek istiyor.

'TAM BİR BAŞ BELASI!'

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Öte yandan Real Sociedad maçına saatler kala, İspanya'da Arda Güler ve Carlo Ancelotti ile ilgili çarpıcı bir haber ortaya çıktı. Defensa Central'in 'Arda Güler, Valdebebas'ta tam bir baş belası!' manşetiyle sunduğu haberde, son idmanda Arda ile hocası arasında geçen ilginç diyalog aktarıldı. Söz konusu metinde şu ifadelere yer verildi:

'ARDA İLE GÖRÜŞME YAPTI, AÇIK SÖZLÜ OLDU'

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"Real Madrid'in yeni antrenmanında bir oyuncu dikkatleri üzerine çekti: Arda Güler.. Oyuncunun performansını gören Carlo Ancelotti hemen harekete geçti. Madrid'in teknik patronu, yaptıkları özel görüşmenin ardından öğrencisine karşı çok açık sözlü oldu.

'ARDA GÜLER MOTİVE'

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"Sezonun son bölümü genellikle daha az düzenli oynayan oyuncuların parlaması ve gelecek sezonlarda daha fazla dakika almayı hak ettiklerini kanıtlamaları için fırsatlar sunar. Bu fırsatı iyi değerlendiren ve özellikle motive olan oyunculardan biri de Arda Güler.

'BUNU GERÇEKTEN BEĞENDİM ARDA!'

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Hatta vole ile harika bir gol atarak isiyatifi ele aldı. Arda Güler takım arkadaşları tarafından tebrik edilirken Ancelotti onu daha da motive etmek için genç yıldızın yanına yaklaştı ve şunu söyledi: "Bunu gerçekten beğendim Arda!"

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