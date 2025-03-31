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  4. Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler Endirck ve Arda Güler'e gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler Endirck ve Arda Güler'e gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 17:06
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La Liga'daki şampiyonluk yarışının yanı sıra İspanya Kral Kupası'nda da mücadele eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti Real Sociedad karşılaşmasının öncesinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler Endirck ve Arda Güler'e gönderme! Sosyal medyada gündem oldu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'da Barcelona'nın en yakın takipçisi olan Real Madrid zirve takibini sürdürürken Kral Kupası'nda da mücadelesini sürdürüyor.

Eflatun-beyazlılar, Kral Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında evinde Real Sociedad ile karşılaşacak. Karşılaşmada Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuları kullanması beklenen Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YEDEK KALMAK SORUN OLMAMALI"

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Endrick özelinde sorulan 'Yarın süre alacak mı?' sorusuna yanıt veren Ancelotti, "Real Madrid'de onuyorsanız bazen yedek kalmayı sorun etmemelisiniz. Burada dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor. Zamanında Vinicus da Rodrygo da Valverde de Camavinga da yedek kaldı. Real Madrid oyuncusu olmak istiyorsanız, yedek kalmak sorun olmamalı." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E GÖNDERME

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Ancelotti'nin bu sözleri, Endrick'in yanı sıra Arda Güler için de söylediği ve genç oyunculara bir nevi gönderme yaptığı yönündeki yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

"ENDİŞESİ OLAN VAR MI?"

CARL

Öte yandan Endrick ile ilgili sözlerini sürdüren Ancelotti, "Ondan çok memnunum. Verebildiğim kadar süre vermeye çalışıyorum ve o da her zaman bu şansları iyi değerlendiriyor. Bu konu üzerine endişesi olan var mı? Varsa ben bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

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