Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler Endirck ve Arda Güler'e gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

La Liga'da Barcelona'nın en yakın takipçisi olan Real Madrid zirve takibini sürdürürken Kral Kupası'nda da mücadelesini sürdürüyor.

Eflatun-beyazlılar, Kral Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında evinde Real Sociedad ile karşılaşacak. Karşılaşmada Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuları kullanması beklenen Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YEDEK KALMAK SORUN OLMAMALI"

Endrick özelinde sorulan 'Yarın süre alacak mı?' sorusuna yanıt veren Ancelotti, "Real Madrid'de onuyorsanız bazen yedek kalmayı sorun etmemelisiniz. Burada dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor. Zamanında Vinicus da Rodrygo da Valverde de Camavinga da yedek kaldı. Real Madrid oyuncusu olmak istiyorsanız, yedek kalmak sorun olmamalı." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E GÖNDERME

Ancelotti'nin bu sözleri, Endrick'in yanı sıra Arda Güler için de söylediği ve genç oyunculara bir nevi gönderme yaptığı yönündeki yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

"ENDİŞESİ OLAN VAR MI?"

Öte yandan Endrick ile ilgili sözlerini sürdüren Ancelotti, "Ondan çok memnunum. Verebildiğim kadar süre vermeye çalışıyorum ve o da her zaman bu şansları iyi değerlendiriyor. Bu konu üzerine endişesi olan var mı? Varsa ben bilmiyorum." sözlerini sarf etti.