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Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

İTALYA HABERLERİ  | 22.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli’nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Makedon futbolcu Eljif Elmas’ın transferinde sona yaklaştıklarını, transferin tamamlanabilmesi için küçük detayların kaldığını söyledi.

Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

Ancelotti, takımının sezon öncesi hazırlık kampını yaptığı İtalya’nın kuzeyindeki Dimaro’da Luna TV'nin canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın transferinde sona yaklaştıklarını belirten Ancelotti, "Elmas’ın gelişine çok yakınız, bazı küçük detaylar kaldı. Umarım bir an önce bu transfer sonuçlanır ve kendisi buradaki kampımıza katılır" dedi.

Ancelotti, kendisinin de Bayern Münih'te öğrencisi olan ve adı Napoli ile de anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez’in Atletico Madrid’e gideceğini düşünmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ona bağlıyım çünkü o da benimle iyi işler yaptı. Napoli’de de çok iyi işler çıkaracağına eminim. Son yılı iyi geçirmedi çünkü kendini iyi hissetmiyordu. Ben bu transferin açık olduğunu düşünüyorum. Sadece bu değil, farklı profildeki oyuncuları da değerlendiriyoruz."

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Elmas’ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye yönelik "veda" mesajı paylaştığını ve Napoli'ye bir adım uzakta olduğunu yazd

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napoli carlo ancelotti Eljif Elmas Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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