Ancelotti maç esnasında Arda Güler'e seslendi! ''Ben delirmedim, senin görevin bu''

Real Madrid'e transfer olduğundan beri istediği süreyi alamayan Arda Güler, Rayo Vallecano mücadelesinin 87. dakikasında oyuna dahil olmuş ve galibiyet için yeterli olmamıştı.

"BEN DELİRMEDİM, SENİN GÖREVİN BU"

Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele olmasına rağmen son anlara berabere giren Real Madrid'de kurtarıcı olarak oyuna Arda Güler alındı. Defansa Central'ın haberine göre Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştiren Ancelotti, "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu..." dedi.

Bu hamlenin ardından Arda Güler'in takımdaki önemi bir kez daha anlaşıldı.

MBAPPE GELİRSE FORMA ŞANSI ZOR

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin transfer edilmesinin ardından daha da zorlanacağı tahmin edilirken bu sebeple kiralama formülüne gidilecek. Takımdan ayrılmak istemeyen Arda Güler'in geleceği Mbappe'nin transferine bağlı...





