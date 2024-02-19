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Ancelotti maç esnasında Arda Güler'e seslendi! ''Ben delirmedim, senin görevin bu''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı müsabakanın 87. dakikasında oyuna giren Arda Güler'in o anlarda yaşadıkları ortaya çıktı. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler'e seslendiği cümleler televizyondan duyuldu.

Ancelotti maç esnasında Arda Güler'e seslendi! ''Ben delirmedim, senin görevin bu''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri istediği süreyi alamayan Arda Güler, Rayo Vallecano mücadelesinin 87. dakikasında oyuna dahil olmuş ve galibiyet için yeterli olmamıştı.

"BEN DELİRMEDİM, SENİN GÖREVİN BU"

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Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele olmasına rağmen son anlara berabere giren Real Madrid'de kurtarıcı olarak oyuna Arda Güler alındı. Defansa Central'ın haberine göre Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştiren Ancelotti, "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu..." dedi.

Bu hamlenin ardından Arda Güler'in takımdaki önemi bir kez daha anlaşıldı.

MBAPPE GELİRSE FORMA ŞANSI ZOR

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Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin transfer edilmesinin ardından daha da zorlanacağı tahmin edilirken bu sebeple kiralama formülüne gidilecek. Takımdan ayrılmak istemeyen Arda Güler'in geleceği Mbappe'nin transferine bağlı...

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