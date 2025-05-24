Ancelotti ve Modric, Real Madrid'e galibiyetle veda etti

Santiago Bernabeu'daki mücadelede galibiyeti getiren gollerin ilkini 38. dakikada penaltıdan Fransız yıldız Kylian Mbappe kaydetti.

dakikada Vinicius Jr.'ın attığı pası iyi değerlendiren Mbappe, skoru 2-0'a getirdi.

Real Madrid 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirirken 46 puana sahip Real Sociedad 11. sırada yer aldı.

MODRİC VE ANCELOTTİ'YE VEDA

Sözleşmelerinin sezon sonu yenilenmeyeceği açıklanan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve kulüp efsanesi Hırvat orta saha Luka Modric'e ev sahibi ekibin tribünlerinde veda pankartları açıldı.

Ancelotti, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si LaLiga şampiyonluğu olmak üzere Real Madrid ile toplam 15 kupa kaldırdı.

Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.