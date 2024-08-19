Ancelotti yaptığıyla bin pişman oldu! İspanyollar duıyurdu, Real Madrid'in hocası, Arda Güler'den özür diledi

İspanya La Liga geçen hafta sonu oynanan maçlarla geri döndü. Temsilcimiz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında Mallorca deplasmanına çıktı. Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İspanya La Liga'da perde açıldı. İlk hafta mücadelesinde Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız mücadeleye yedek başlarken son bölümde oyuna girdi.

ANCELOTTI ŞANS VERMEDİ

Süper Kupa finalinde 88. dakikada oyuna giren temsilcimiz Arda Güler, Mallorca maçında da 88. dakikada oyuna girdi. Bellingham'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler yine çok az süre aldı.

İSPANYOLLAR'DAN TEPKİ

İspanyol basınında geniş yer bulan karşılaşmada Carlo Ancelotti değişikliklerde geç kalmakla suçlanırken İtalyan teknik adam bu konuda yorum yapmak istemediğini ifade etti.

ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Defensa Central Ancelotti'nin maç sonunda Arda Güler'le görüştüğünü ve oyuncudan özür dilediğini aktardı. İtalyan'ın basın önünde değilse bile kapalı kapılar ardından değişiklik yapmakta geç kaldığını kabul ettiği belirtildi.

'BAŞARISIZ OLDUM'

"Başarısız oldum, sanırım biraz daha erken değişmeliydim" diyerek bu sefer yedek kulübesinden müdahale edemediğini kabul etti. Öte yandan Güler ya da Brahim'in gecenin dinamiklerini değiştirmeye pek vakti olmadı.