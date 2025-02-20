Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht - Fenerbahçe maçının 6. dakikasında tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken, takımlar soyunma odasına girdi. Kısa sürenin ardından iki takımın da oyuncuları sahaya döndü ve karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

FUTBOLCULAR KORİDORDA BEKLİYOR

Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan gerilim sonrası statta anons yapıldı. Futbolcular yaklaşık 10 dakika koridorda bekledi. Hakemin uyarıları sonrası iki ekibin oyuncuları yeniden sahaya geldi ve mücadele 6. dakikadan itibaren yeniden başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA SALDIRI GİRİŞİMİ

Anderlecht taraftarları, Anderlecht tribününde maç izleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırdı. Stadyumda yapılan anonsta ırkçılıkla ilgili ibareler de yer aldı.