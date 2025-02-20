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Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2025 23:10
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Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 6. dakikada durdu. Hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Tribünde yer alan bir Fenerbahçe taraftarına saldırıldığı ve ırkçılık yapıldığına dair anons yapıldı. Yaklaşık 10 dakikalık bir beklemenin ardından oyuncular yeniden sahaya geldi ve maç başladı.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht - Fenerbahçe maçının 6. dakikasında tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken, takımlar soyunma odasına girdi. Kısa sürenin ardından iki takımın da oyuncuları sahaya döndü ve karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

FUTBOLCULAR KORİDORDA BEKLİYOR

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Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan gerilim sonrası statta anons yapıldı. Futbolcular yaklaşık 10 dakika koridorda bekledi. Hakemin uyarıları sonrası iki ekibin oyuncuları yeniden sahaya geldi ve mücadele 6. dakikadan itibaren yeniden başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA SALDIRI GİRİŞİMİ

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Anderlecht taraftarları, Anderlecht tribününde maç izleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırdı. Stadyumda yapılan anonsta ırkçılıkla ilgili ibareler de yer aldı.

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23:00 13'
Anderlecht Anderlecht
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
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