SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

G.Saray sonrası takım bulamamıştı! Zaha'nın yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşamayan Wilfried Zaha için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, Libya temsilcisi Al-Suwahili'nin yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon dolar teklif ettiğini öne sürdü.

G.Saray sonrası takım bulamamıştı! Zaha'nın yeni adresi şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamayan Wilfried Zaha hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Libya temsilcisi Al-Suwahili'nin Fildişi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve yıldız oyuncuya yüksek bir maaş önerdiği öne sürüldü.

LİBYA EKİBİNDEN REKOR TEKLİF

G.Saray sonrası takım bulamamıştı! Zaha nın yeni adresi şaşırttı 1

Fransız basınında yer alan haberlere göre Al-Suwahili, bonservisi elinde bulunan Wilfried Zaha için girişimlere başladı. Libya ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusunu ikna etmek amacıyla yıllık 10 milyon dolar değerinde bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelen Zaha'nın henüz yeni adresini belirlememesi, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.

GALATASARAY'DA BEKLENEİ VEREMEDİ

G.Saray sonrası takım bulamamıştı! Zaha nın yeni adresi şaşırttı 2

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı 2023-2024 sezonunun başında kadrosuna dahil etmişti. Sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılamakta zorlanan Fildişi Sahilli futbolcu, takımda geçirdiği dönemin ardından sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdı.

Galatasaray kariyerinde toplam 43 resmi karşılaşmada görev alan Zaha, bu maçlarda 10 gol ve 5 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili süreç devam ederken Al-Suwahili iddiası transfer gündeminde öne çıktı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında...Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında...
Bu kadarına da pes! TFF gözlemcisi tribünde uyuyakaldı: O görüntüler olay olduBu kadarına da pes! TFF gözlemcisi tribünde uyuyakaldı: O görüntüler olay oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray zaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.