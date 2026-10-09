G.Saray sonrası takım bulamamıştı! Zaha'nın yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamayan Wilfried Zaha hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Libya temsilcisi Al-Suwahili'nin Fildişi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve yıldız oyuncuya yüksek bir maaş önerdiği öne sürüldü.

LİBYA EKİBİNDEN REKOR TEKLİF

Fransız basınında yer alan haberlere göre Al-Suwahili, bonservisi elinde bulunan Wilfried Zaha için girişimlere başladı. Libya ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusunu ikna etmek amacıyla yıllık 10 milyon dolar değerinde bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelen Zaha'nın henüz yeni adresini belirlememesi, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.

GALATASARAY'DA BEKLENEİ VEREMEDİ

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı 2023-2024 sezonunun başında kadrosuna dahil etmişti. Sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılamakta zorlanan Fildişi Sahilli futbolcu, takımda geçirdiği dönemin ardından sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdı.

Galatasaray kariyerinde toplam 43 resmi karşılaşmada görev alan Zaha, bu maçlarda 10 gol ve 5 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili süreç devam ederken Al-Suwahili iddiası transfer gündeminde öne çıktı.