Anderlecht - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Anderlecht Perşembe 20:45 Red Bull Salzburg

Anderlecht ile Red Bull Salzburg, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Lotto Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele ediyor. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip.

Takımların güncel form bilgileri Anderlecht tüm kulvarlar Anderlecht 4-1 Westerlo Belçika 1. Ligi G

KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi M

Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G

Beerschot VA 2-1 Anderlecht Belçika Kupası M

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M Red Bull Salzburg tüm kulvarlar Red Bull Salzburg 5-1 Austria Lustenau Avusturya Bundesliga Ligi G

SW Bregenz 2-3 Red Bull Salzburg Avusturya Kupası G

LASK 1-3 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi G

NK CM Celje 2-2 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi B

Red Bull Salzburg 3-0 Altach Avusturya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çekti; ancak savunmasında 3 gol yedi. Öte yandan, Red Bull Salzburg, daha sağlam bir form sergileyerek son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve 6 gol yedi.

Eksik Oyuncular Anderlecht 1 eksik Ilias Koutsoupias Red Bull Salzburg ✓ Bilinen eksik yok

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.