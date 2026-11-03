Anderlecht - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Anderlecht ile Red Bull Salzburg, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Lotto Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım da Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele ediyor. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip.
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çekti; ancak savunmasında 3 gol yedi. Öte yandan, Red Bull Salzburg, daha sağlam bir form sergileyerek son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve 6 gol yedi.
Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum