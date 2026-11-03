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Anderlecht - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Anderlecht, son haftalarda dalgalı bir performans sergilerken, Red Bull Salzburg ise güçlü bir form yakaladı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Anderlecht - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Anderlecht
Perşembe 20:45
05.11.2026
Red Bull Salzburg
Stadyum: Lotto Park Yayın: tabii Spor

Anderlecht ile Red Bull Salzburg, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Lotto Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele ediyor. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip.

Takımların güncel form bilgileri
Anderlecht

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Anderlecht 4-1 Westerlo Belçika 1. Ligi G
  • 25.10.2026 KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi M
  • 22.10.2026 Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Beerschot VA 2-1 Anderlecht Belçika Kupası M
  • 15.10.2026 Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M
Red Bull Salzburg

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Red Bull Salzburg 5-1 Austria Lustenau Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 28.10.2026 SW Bregenz 2-3 Red Bull Salzburg Avusturya Kupası G
  • 25.10.2026 LASK 1-3 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 22.10.2026 NK CM Celje 2-2 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Altach Avusturya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çekti; ancak savunmasında 3 gol yedi. Öte yandan, Red Bull Salzburg, daha sağlam bir form sergileyerek son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve 6 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Anderlecht

1 eksik
Ilias Koutsoupias Yok Statü Gereği

Red Bull Salzburg

Bilinen eksik yok

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Anderlecht - Red Bull Salzburg maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Anderlecht - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta?

20:45

Anderlecht - Red Bull Salzburg maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Anderlecht - Red Bull Salzburg maçında hangi oyuncular eksik?

Ilias Koutsoupias

Anderlecht ve Red Bull Salzburg'un ligde kaç puanı var?

Bu bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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