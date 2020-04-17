Anderlecht Samir Nasir'ye ulaşamadıklarını açıkladı

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'yi bulamadıklarını kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgi henüz yok.