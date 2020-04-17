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  4. Anderlecht Samir Nasir'ye ulaşamadıklarını açıkladı

Anderlecht Samir Nasir'ye ulaşamadıklarını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'yi bulamadıklarını kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgi henüz yok.


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anderlecht Samir Nasri kayıp

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