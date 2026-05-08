SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Anderson Talisca, Brezilya'da silahlı çeteyi tek başına çökertti!

Anderson Talisca, Brezilya'da adeta kahraman ilan edildi! Yıldız oyuncu ülkesinde çeteleşmiş bir örgütü tek başına çökertti.

Anderson Talisca, Brezilya'da silahlı çeteyi tek başına çökertti!
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Anderson Talisca, bu kez yeşil sahalardaki golleriyle değil, ilginç bir olayla dünya gündemine oturdu. Brezilyalı süperstar, ülkesinde akıllara durgunluk veren dev bir dolandırıcılık çetesini tek başına çökertti.

KANSERLİ ÇOCUK İÇİN 70 BİN EURO GÖNDERDİ AMA...

Anderson Talisca, Brezilya da silahlı çeteyi tek başına çökertti! 1

Kanser hastası küçük bir kız çocuğu için 70 bin Euro yardımda bulunan Talisca, gönderdiği hesap numarasının o aileye ait olmadığını fark etmesinin ardından olaylar gelişti.

SİLAHLI ÇETEYİ TEK BAŞINA ÇÖKERTTİ

Anderson Talisca, Brezilya da silahlı çeteyi tek başına çökertti! 2

Durumdan şüphelenen Anderson Talisca, derhal özel mali ekibine ve avukatlarına talimat vererek o hesabın incelenmesini istedi. Yapılan derin çaplı araştırmanın ardından, paranın aileye gitmediği ve ortada devasa bir silahlı dolandırıcılık şebekesi olduğu ortaya çıkınca hemen polise şikayette bulunuldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

12 AİLEYİ DOLANDIRMIŞLAR

Anderson Talisca, Brezilya da silahlı çeteyi tek başına çökertti! 3

Talisca'nın dikkati sayesinde başlatılan geniş çaplı soruşturmada, sadece kanserli o çocuğun değil, tam 12 farklı ailenin daha aynı yöntemle televizyon üzerinden mağdur edildiği ortaya çıktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye UEFA'dan tarihi şok! Ceza kesinleştiFenerbahçe'ye UEFA'dan tarihi şok! Ceza kesinleşti
Jose Mourinho, Real Madrid'e resmi imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli olduJose Mourinho, Real Madrid'e resmi imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Anderson Talisca çete fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.