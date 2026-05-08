Anderson Talisca, Brezilya'da silahlı çeteyi tek başına çökertti!

Anderson Talisca, bu kez yeşil sahalardaki golleriyle değil, ilginç bir olayla dünya gündemine oturdu. Brezilyalı süperstar, ülkesinde akıllara durgunluk veren dev bir dolandırıcılık çetesini tek başına çökertti.

KANSERLİ ÇOCUK İÇİN 70 BİN EURO GÖNDERDİ AMA...

Kanser hastası küçük bir kız çocuğu için 70 bin Euro yardımda bulunan Talisca, gönderdiği hesap numarasının o aileye ait olmadığını fark etmesinin ardından olaylar gelişti.

SİLAHLI ÇETEYİ TEK BAŞINA ÇÖKERTTİ

Durumdan şüphelenen Anderson Talisca, derhal özel mali ekibine ve avukatlarına talimat vererek o hesabın incelenmesini istedi. Yapılan derin çaplı araştırmanın ardından, paranın aileye gitmediği ve ortada devasa bir silahlı dolandırıcılık şebekesi olduğu ortaya çıkınca hemen polise şikayette bulunuldu.

12 AİLEYİ DOLANDIRMIŞLAR

Talisca'nın dikkati sayesinde başlatılan geniş çaplı soruşturmada, sadece kanserli o çocuğun değil, tam 12 farklı ailenin daha aynı yöntemle televizyon üzerinden mağdur edildiği ortaya çıktı.