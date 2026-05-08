Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oluyor! Sadettin Saran'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, seçim takvimiyle ilgili tartışmalar iyice alevlendi.

SEÇİM TARİHİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminin belirlediği olağanüstü seçim takviminin tam olarak netleşmemesi ve çeşitli spekülasyonların ortaya atılması sonrası camia içinde oluşan bilgi kirliliğine, kulüp başkanı Sadettin Saran bizzat müdahale etti.

BAŞKAN SARAN PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Gündemdeki seçim tartışmalarına son noktayı koymak için harekete geçen Sadettin Saran, en net mesajı verdi.

TRT Spor'a çok özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Saran, "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.