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Anderson Talisca: Çin'e para için gelmedim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, transferinin perde arkasını anlattı.

Anderson Talisca: Çin'e para için gelmedim

Beşiktaş'ın iki sezon boyunca Benfica'dan kiraladığı ve sezon sonunda Çin'in Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutan Anderson Talisca, Globo Esporte'ye konuştu.

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, "İnsanlar Çin'e gitmemi yalnızca paraya bağlıyor ama bu doğru değil. Burada harika bir hayat var. İyi besleniyor ve iyi yaşıyoruz. Güvenlik de tıpkı Avrupa'daki gibi sıkı. Avrupa'da olan her şeye Çin'de de sahipsiniz. Hatta buradaki bazı kulüplerin imkanları, Avrupa'daki bazı kulüplerden de geniş" dedi.

2022 Dünya Kupası'yla ilgili soruya cevap veren Talisca, "2022 Dünya Kupası benim için bir dilek değil, bir rüya. Ancak bu rüyanın gerçekleşebilmesi Tite ve ekibinin vereceği karara bağlı. Kendime güveniyorum ve belli bir kalitem olduğu için milli takımda da iyi işler yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı. (Goal

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş

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