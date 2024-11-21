Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla kalıcı iz bırakan Anderson Talisca tekrardan Türkiye'ye geri dönüyor.

Kış transfer döneminde de kurulan iddialı kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı Türkiye'ye geri getirmeye ikna etti.

CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde ciddi bir mesafe katedildiğini duyurdu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiğimiz günlerde, Al-Nassr Sportif Direktörü Adrián Espárraga'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sarı - lacivertliler Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın takım içi maaş dengesini bozmayacak şekilde ocak ayında takıma katılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2018 yılları arasında ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.