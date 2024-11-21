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Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 21:00
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Suudi Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye geri dönme iddialarıyla gündeme gelen Anderson Talisca için yeni bomba gibi bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı önderliğinde bu transferde sarı - lacivertliler ciddi mesafe kaydetti. İşte detaylar...

Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla kalıcı iz bırakan Anderson Talisca tekrardan Türkiye'ye geri dönüyor.

Kış transfer döneminde de kurulan iddialı kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı Türkiye'ye geri getirmeye ikna etti.

CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ

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Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde ciddi bir mesafe katedildiğini duyurdu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiğimiz günlerde, Al-Nassr Sportif Direktörü Adrián Espárraga'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

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Sarı - lacivertliler Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın takım içi maaş dengesini bozmayacak şekilde ocak ayında takıma katılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

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30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2018 yılları arasında ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

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Acun Ilıcalı Anderson Talisca fenerbahçe
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