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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz iki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve Portekiz ekibi Benfica'ya dönen Anderson Talisca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

Correio da Bahia'ya açıklamalarını haberleştiren İngiliz basını, Talisca'nın hangi ülkede oynamak istediğina dair soruya "İngiltere" olarak cevap verdiğini belirtti. "Taraftarlar, atmosfer, şov ve tüm maçlar çok büyük bir gösterinin parçası ve bu benim hoşuma gidiyor." diyen Talisca, hangi takıma transfer olabileceğinde ise sır vermedi.

"Evet, bir ilgi var. Böyle bir şey var ama kesinleşmedi. Anlaşılan hiçbir şey yok. Haberler sadece spekülasyon. Bu tarz görüşmeler konuşmamam gereken konular" diyen Talisca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United ve Liverpool ile anılıyordu.

Geçen sezon Beşiktaş ile 47 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, 20 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş

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