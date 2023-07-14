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  4. Anderson Talisca kaleye bir baktı pir baktı! Attığı golü ayakta alkışladılar...

Anderson Talisca kaleye bir baktı pir baktı! Attığı golü ayakta alkışladılar...

14.07.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca, yeni sezon çalışmaları kapsamında düzenlenen hazırlık maçına damgasını vurdu. Al Nassr'ın Farense ile karşılaştığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, ilk yarıyı 2-1 önde kapatan takımının gollerine imza atarken, frikikten ağlara gönderdiği topla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdürüyor. Takımının yeni sezon öncesi kampında yer alan Brezilyalı yıldız, hazırlık maçına damgasını vurdu.

Al Nassr'ın Farense ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Talisca; ilk yarıyı 2-1 önde kapatan takımının gollerini kaydederken, ikinci golüyle sosyal medyada geniş yer buldu.

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İlk golünü 4. dakikada kaydeden Brezilyalı yıldız, skor 1-1'ken 23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti.

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Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan frikikte kaleye bakan Talisca, tam köşeye yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

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Anderson Talisca'nın frikik golü, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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