Anderson Talisca kaleye bir baktı pir baktı! Attığı golü ayakta alkışladılar...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdürüyor. Takımının yeni sezon öncesi kampında yer alan Brezilyalı yıldız, hazırlık maçına damgasını vurdu.

Al Nassr'ın Farense ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Talisca; ilk yarıyı 2-1 önde kapatan takımının gollerini kaydederken, ikinci golüyle sosyal medyada geniş yer buldu.

İlk golünü 4. dakikada kaydeden Brezilyalı yıldız, skor 1-1'ken 23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti.

Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan frikikte kaleye bakan Talisca, tam köşeye yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Anderson Talisca'nın frikik golü, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.



