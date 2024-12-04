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Anderson Talisca'nın 'fake news' yanıtı ortalığı karıştırdı! Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yalanlama geldi, taraftarların hayalleri suya düştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 16:58
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için ilk sırada Anderson Talisca ismi gelirken, Brezilyalı oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Anderson Talisca'nın 'fake news' yanıtı ortalığı karıştırdı! Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yalanlama geldi, taraftarların hayalleri suya düştü
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için listesinin ilk sırasında bulunan Anderson Talisca için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği öne sürüldü.

'FENERBAHÇE ANLAŞTI'

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Öte yandan Sky Sports Fenerbahçe'nin Talisca ile prensip anlaşmasına vardığını duyururken, Rudy Galetti'nin verdiği bilgilere göre Fenerbahçe, Al Nassr ile transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

TALISCA'DAN YALANLAMA

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Anderson Talisca, haberin yayımlanmasından kısa süre sonra iddiaları yalanladı. Brezilyalı yıldız, söz konusu haberin yer aldığı bir gönderiye 'Fake news (yalan haber)' yazarak, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmadığını ifade etti.

İŞTE TALİSCA'NIN CEVABI:

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