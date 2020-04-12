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Anderson Talisca'nın satış fiyatı 16 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la ismi anılan Brezilyalı yıldızın satış fiyatı dudak uçuklattı. Çin ekibi Evergrande, Sambacıya 16 milyon euro değer biçti. Çin Ligi'nin en pahalı üçüncü yıldızı durumundaki Talisca'yı bu şartlarda yeniden Türkiye'de görmek hayal. İlk sırada 19 milyonluk Oscar var.

Temmuz 2018’den bu yana Çin ekibi Guangzhou Evergrande’de forma giyen Anderson Talisca, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Brezilya’ya gitmişti. Çin ekibi, vakaların azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı ancak Sambacı uzakdoğu ülkesinin sınırlarını kapatması üzerine Brezilya’da kaldı. Talisca, “Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim” açıklamasını yapsa da Çin basını Brezilyalı’nın satış listesine konulduğunu yazdı.

SATILABİLECEĞİNİ DUYURDULAR

Ülkeye girişi belli olmayan Talisca’nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadelerine yer verildi. Nb.sportscn.com, Talisca gibi takımın diğer yıldızı Paulinho’nun da satılabileceğine değindi. Bu haber sonrasında hafta içinde yaptığı paylaşımlarla Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran Talisca için ‘Acaba Beşiktaş’a mı gelecek sorusu?’ gündeme gelse de yönetimin politikası nedeniyle bu transfer imkansız.

SERGEN YALÇIN: “MÜMKÜN DEĞİL”

Maaş bütçesini yeni sezonda 15 milyon euroya düşürecek olan Beşiktaş Yönetimi, hem Talisca’nın bonservisini karşılayacak maddi olanağa sahip değil hem de Brezilyalı’nın yüksek ücreti takımdaki dengeleri bozabilir. Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Talisca’yı kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse. Talisca’yı şu anda alamayız. Talisca’nın Çin’de kazandığı parayı Türkiye’de ödeyecek takım zor bulunur” diyerek transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

(AKŞAM)

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