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Anderson Talisca resmen Süper Lig'e geri döndü! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 21:51
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ara transfer döneminde eksikliklerini tamamlamak için gaza bastı. Savunmaya Milan Skriniar ve Diego Carlos'u transfer eden sarı lacivertli ekip, Anderson Talisca'yı da resmen açıkladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Anderson Talisca resmen Süper Lig'e geri döndü! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Fenerbahçe'de! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak adına İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

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Yeni transferi Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşan sarı - lacivertli kulüp "Yeni evin seni bekliyor" sözlerini sarf etti.

İSTANBUL'A GELDİ

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a ayak bastı. Yıldız futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 2026 yılına kadar geçerli olacak resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

94 NUMARALI FORMA

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

2021 YILINDAN BERİ AL NASSR FORMASI GİYİYOR

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2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al Nassr'a transfer olan Talisca, burada 110 maça çıktı. Talisca bu süre zarfında 77 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

BU SEZON 19 MAÇTA 8 GOL ATTI

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Sezona Al Nassr'da başlayan Brezilyalı yıldız bu sene 19 maçta forma giydiği. Bu maçların 16'sında ilk 11'de başlayan Talisca 8 gollük performans gösterdi.

2 SENE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

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Benfica'da gösterdiği başarılı performans ile adını Avrupa'ya duyuran Talisca, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş'ta 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.

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