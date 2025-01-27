Anderson Talisca resmen Süper Lig'e geri döndü! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Fenerbahçe'de! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak adına İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Yeni transferi Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşan sarı - lacivertli kulüp "Yeni evin seni bekliyor" sözlerini sarf etti.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a ayak bastı. Yıldız futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 2026 yılına kadar geçerli olacak resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

94 NUMARALI FORMA

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

2021 YILINDAN BERİ AL NASSR FORMASI GİYİYOR

2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al Nassr'a transfer olan Talisca, burada 110 maça çıktı. Talisca bu süre zarfında 77 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

BU SEZON 19 MAÇTA 8 GOL ATTI

Sezona Al Nassr'da başlayan Brezilyalı yıldız bu sene 19 maçta forma giydiği. Bu maçların 16'sında ilk 11'de başlayan Talisca 8 gollük performans gösterdi.

2 SENE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Benfica'da gösterdiği başarılı performans ile adını Avrupa'ya duyuran Talisca, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş'ta 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.