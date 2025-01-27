Anderson Talisca resmen Süper Lig'e geri döndü! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Fenerbahçe'de! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak adına İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;
Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yeni transferi Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşan sarı - lacivertli kulüp "Yeni evin seni bekliyor" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a ayak bastı. Yıldız futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 2026 yılına kadar geçerli olacak resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.
2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al Nassr'a transfer olan Talisca, burada 110 maça çıktı. Talisca bu süre zarfında 77 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.
Sezona Al Nassr'da başlayan Brezilyalı yıldız bu sene 19 maçta forma giydiği. Bu maçların 16'sında ilk 11'de başlayan Talisca 8 gollük performans gösterdi.
Benfica'da gösterdiği başarılı performans ile adını Avrupa'ya duyuran Talisca, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş'ta 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.
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