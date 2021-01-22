Andız’a Sosyo Kültür Merkezi

Kütahya’nın Andız Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi hizmete sunuldu.

Törene Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse, Andız Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yüksel ve mahalle sakinleri katıldı. Mahalle Muhtarı Yüksel, konuşmasında Başkan Işık ve ekibine, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sofu ve Andız Mahallerinin sosyo kültür merkezilerinin seçim öncesi ihalesi yapıldığını ancak, sözleşmelerinin imzalanmadığını belirten Başkan Işık, “Seçim sonrası sosyo kültür projelerini görmek istedik ve yeni bir anlayışla yeniden projeleri elden geçirdik. Andız Mahallemizde ki ihaleyi tekrarladık. Muhtarımız bize geldi ve ‘bizim sosyo kültür merkezimiz iptal oldu’ deyince bende kendisine evet ihale iptal oldu. Ama daha büyüğünü yapacağız dedim. Tek katlı binaları tercih ettik. Yaşlı vatandaşlarımız üst katlara çıkamıyor. Geçmişte yapılan bu tür güzel eserlerin ikinci katları kullanılamaz durumda" dedi.



