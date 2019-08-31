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Andorra'nın aday kadrosu belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) A Milli Takım'ın rakipleri arasında yer alan Andorra'nın aday kadrosu belli oldu.

Andorra'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımla Vodafone Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacak Andorra'nın kadrosu belirlendi.

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jose Antonio Gomes (Inter Escaldes), Francisco Pires (Santa Coloma), Iker Alvarez de Eulate (Villarreal)

Defans: Emili Garcia (Inter Escaldes), Marc Garcia (Granollers), Ildefons Lima (Inter Escaldes), Max Llovera (Granollers), Jesus Rubio (Santa Coloma), Jordi Rubio (Santa Coloma), Moises San Nicolas (Santa Coloma)

Orta saha: Joan Cervos (Andorra), Ludovic Clemente (Andorra), Sebas Gomez (Engordany), Cristian Martinez (Inter Escaldes), Sergio Moreno (Inter Escaldes), Marc Pujol (Inter Escaldes), Marc Rebes (Santa Coloma), Víctor Rodriguez (Santa Coloma), Marc Vales (Sandefjord), Marcio Vieira (Monzon), Marc Ferrer (UE Engordany)

Forvet: Jordi Alaez (Santa Coloma), Alex Martinez (Andorra), Aaron Sanchez (Engordany), Ricar Fernandez (Andorra)

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Milli takım aday kadrosu açıklandı!Milli takım aday kadrosu açıklandı!
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Anahtar Kelimeler:
Andorra Milli Takımı euro 2020

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