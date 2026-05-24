Andre Onana’dan Trabzonspor’a veda mesajı

Andre Onana, Trabzonspor macerasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla noktaladı.

Bordo-mavili kulübün sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor kariyeri boyunca kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.

"GÖREV TAMAMLANDI..."

Trabzonspor’a gelişi büyük ses getiren Kamerunlu kaleci, taraftarlar tarafından önemli bir transfer olarak değerlendirilmişti. Deneyimi ve uluslararası kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun, sezonun tamamlanmasının ardından bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Onana, sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımıyla Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etti. Kamerunlu kaleci, yayımladığı mesajda, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisini Trabzonspor’a diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kariyerine Avrupa’da devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

