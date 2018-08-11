Andre Silva Sevilla için sağlık kontrolünden geçti!

Galatasaray'ın kiralamak için yoğun uğraş verdiği 22 yaşındaki oyuncu için Sevilla, Milan'la sabah saatlerinde satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmayı tamamladı.
Andre Silva'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere öğle saatlerinde Sevilla şehrine gitti.
Sevilla'lı yöneticiler tarafından karşılanan Andre Silva için Endülüs kulübünün 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
Milan'da geride kalan sezonda 40 karşılaşmada 10 gol kaydeden Andre Silva, Gonzalo Higuain'in transferi sonrası 9 numaralı formasını Arjantinli golcü teslim etmişti.
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