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Andre Villas-Boas: Luiz Gustavo'yu özlüyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2019 08:55 | Son Güncelleme

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcusu Luiz Gustavo'nun yerini yerini dolduramadıklarını belirterek, "Onu çok özlüyoruz" ifadesini kullandı.

Andre Villas-Boas: Luiz Gustavo'yu özlüyoruz

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu.

Montpellier ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye giden Luiz Gustavo'yu özlediklerini ve yerini dolduramadıklarını belirtti.

''SİSTEMİ ONUN ÜZERİNE KURMUŞTUK''
Villas-Boas, Brezilyalı futbolcu hakkında ''Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz. Çünkü Marsilya'daki sistemi onun üzerine kurmuştuk. Marsilya için çok önemli bir oyuncuydu ve tabii ki onu arıyoruz. Hem defansif hem de hücum özellikleri olarak onu özlüyoruz. 4-3-3 sistemini onun etrafında inşa etmiştik'' sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Luiz Gustavo Fenerbahçe marsilya Andre Villas Boas

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