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Andrea Agnelli Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti

19.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Kulüpler Birliği'nden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

Andrea Agnelli Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının yankıları sürüyor.

İtalya'nın önde gelen Corriere dello Sport ve La Gazetta dello Sport gazetelerinde çıkan haberlerde, Avrupa futbolunda "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olan Juventus'un, ECA'dan da ayrıldığı belirtildi.

Juventus'un doğruladığı belirtilen haberlere göre, Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti.

Haberlerde, Juventus'un kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi'ne katılacağı kaydedildi.

Andrea Agnelli'nin de Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcısı olduğu aktarıldı.

Haberlerde, Agnelli'nin "Süper Lig, geleceğimiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

(NTV Spor)

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki yılmaz vuralda gidecek mi :)))

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