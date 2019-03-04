Andrea Pirlo'nun Juventus'un U23 takımının başına geçeceği iddia edildi

MYNET.COM | Dünya futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, eski takımı Juventus'a antrenör olarak geri dönüyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, gelecek sezondan itibaren U23 takımını Andrea Pirlo'nun çalıştırmasını istiyor. Pirlo'nun da bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Pirlo'nun hem yerel bazda hem de UEFA bazında antrenörlük belgelerinin bulunduğu ve çalışmasına engel herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.

Serie C'de mücadele eden Juventus U23 takımının, bir üst lige çıkmasının zora girmesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin böyle bir değişikliğe gitmeye karar verdiği ifade edildi.

