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Andrea Pirlo teklifi resmen açıkladı! İtalyan basınına verdiği röportajda tüm detayları paylaştı...

28.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Fatih Karagümrük'ün kendisine resmi teklif yaptığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, teklifle ilgili kararını da söyledi.

Andrea Pirlo teklifi resmen açıkladı! İtalyan basınına verdiği röportajda tüm detayları paylaştı...

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İtalyan çalıştırıcıya yeni bir teklif yapan Fatih Karagümrük, beklemeye geçti.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

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İtalyan basınına verdiği röportajda kendine resmi teklifin yapıldığını itiraf eden Pirlo, Fatih Karagümrük'e verdiği yanıtı da paylaştı.

"SEZON SONUNDA GÖRÜŞELİM"

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Takıma odaklanmak için bu teklifi şimdilik erteleyen Pirlo, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS AÇIKLAMASI

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Eski takımı Juventus hakkında da konuşan Pirlo, "Juventus sana ikinci bir şansı verirse geri döner misin?" sorusuna, "Elbette dönerim. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa gidersin" açıklamasını yaptı.


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