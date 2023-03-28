Andrea Pirlo teklifi resmen açıkladı! İtalyan basınına verdiği röportajda tüm detayları paylaştı...

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İtalyan çalıştırıcıya yeni bir teklif yapan Fatih Karagümrük, beklemeye geçti.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

İtalyan basınına verdiği röportajda kendine resmi teklifin yapıldığını itiraf eden Pirlo, Fatih Karagümrük'e verdiği yanıtı da paylaştı.

"SEZON SONUNDA GÖRÜŞELİM"

Takıma odaklanmak için bu teklifi şimdilik erteleyen Pirlo, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS AÇIKLAMASI

Eski takımı Juventus hakkında da konuşan Pirlo, "Juventus sana ikinci bir şansı verirse geri döner misin?" sorusuna, "Elbette dönerim. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa gidersin" açıklamasını yaptı.



