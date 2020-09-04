Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gününde 2012 yılı şampiyonu Andy Murray, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile tek erkekler ikinci turunda karşılaştı.
Murray karşısında mücadeleyi baştan sona üstün götüren 20 yaşındaki Auger-Aliassime, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Kariyerinde iki grand-slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, 5 numaralı seribaşı olan vatandaşı Aryna Sabalenka'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Tek kadınlar ikinci turunda 3 numaralı seribaşı 38 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise Rus Margarita Gasparyan ile karşılaştı. 1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Serena Williams, üçüncü turda turnuvanın 2017 yılı şampiyonu vatandaşı Sloane Stephens'in rakibi oldu.
ABD Açık'ın beşinci gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile korta çıkacak. 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise Hırvat Borna Coric karşısında dördüncü tur vizesi arayacak.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile Ukraynalı Marta Kostyuk, 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile de ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.
(AA)
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