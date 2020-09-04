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Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye ile katılan Büyük Britanyalı Andy Murray, organizasyona ikinci turda veda etti.

Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gününde 2012 yılı şampiyonu Andy Murray, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile tek erkekler ikinci turunda karşılaştı.

Murray karşısında mücadeleyi baştan sona üstün götüren 20 yaşındaki Auger-Aliassime, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

TEK KADINLARDA SABALENKA ELENDİ

Kariyerinde iki grand-slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, 5 numaralı seribaşı olan vatandaşı Aryna Sabalenka'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek kadınlar ikinci turunda 3 numaralı seribaşı 38 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise Rus Margarita Gasparyan ile karşılaştı. 1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Serena Williams, üçüncü turda turnuvanın 2017 yılı şampiyonu vatandaşı Sloane Stephens'in rakibi oldu.

BEŞİNCİ GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın beşinci gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile korta çıkacak. 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise Hırvat Borna Coric karşısında dördüncü tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile Ukraynalı Marta Kostyuk, 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile de ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.

(AA)

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