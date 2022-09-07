Anestezi (MYO) mezunları ne iş yapar? Anestezi (MYO) bölümü mezunları iş imkânları nelerdir?

Anestezi bölümü ameliyathanelerde, anesteziye ihtiyaç duyulan anlarda çalışması için öğrenci yetiştirir. Anestezi teknikerleri, anestezi ekipmanının ve ilaçlarının hazırlanıp kullanılmasında görev alır. Anestezi teknikerleri, cerrahi prosedür uygulanmadan önce anestezi uzmanları başta olmak üzere doktor ve hemşirelere yardım eder.

Anestezi (MYO) Bölümü nedir?

Ameliyatlar sırasında kullanılan anestezi vücudu uyuşturduğu için tehlikeli olabilir. Bu yüzden bu bölüm mezunlarına çokça ihtiyaç duyulmaktadır. Anestezi bölümünü okumak isteyen öğrencilerin dikkatli, sağduyulu, disiplinli, soğuk kanlı ve sağlık sektörüne ilgisi bulunan kişiler olmaları gerekir.

Anestezi bölümünü bitiren kişiler "anestezi teknikeri" olarak görev alır. Çoğu zaman anestezi uygulaması yapmazlar. Bunun yerine anestezi uzmanlarına yardım ederler. Çünkü kanunda anestezi teknikerlerinin tek başına hasta uyutma ve uyandırma yetkileri yoktur. Teknikerlerin asıl görevi, anestezi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktır.

Anestezi (MYO) Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Anestezi, meslek yüksek okullarında eğitim verir. Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Anestezi bölümü mezunları 2 yıl eğitim gördükleri için önlisans diploması alırlar. Bölümde 120 AKTS haklarını doldurmuş ve üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirebilmiş öğrenciler mezun olabilir. Anestezi bir önlisans bölümü olduğu için TYT puanlarıyla yerleştirme yapılır. Anestezi bölümünü bitirmiş öğrenciler “anestezi teknikeri” unvanıyla meslek hayatlarına başlarlar.

Anestezi (MYO) Bölümü dersleri nelerdir?

Anestezi bölümü 2 yıllık bir bölümdür. Toplamda 4 dönem eğitim almaktadır. Öğrenciler 4 dönemlik eğitim hayatları boyunca tıp bilimi ve anestezi uygulamaları ile ilgili birçok ders görürler. Anestezi bölümü öğrencilerinin aldıkları dersler okuldan okula değişiklik gösterebilir. Genel olarak bölüm dersleri şu şekildedir:

Temel Anatomi ve Fizyoloji

Temel Farmakoloji

Mesleki Uygulamalar

Biyokimya

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

Sistem Hastalıkları

Anestezi Uygulamaları

Reanimasyon

Sağlık Hukuku

İlk Yardım

Meslek Etiği

Biyomedikal Teknolojisine Giriş

Klinik Anestezi

Bu dersler her üniversitenin kendi ders programına göre değişiklik gösterebilir. Alınan dersler her üniversitede teorik ve pratik olarak ikiye ayrılır. Öğrenciler derslerin yanı sıra 1. sınıfın sonunda yaz stajı yaparlar.

Anestezi (MYO) Bölümü mezunları ne iş yapar?

Anestezi mezunları önlisans diplomasına sahip oldukları için tekniker olarak görev alırlar. Anestezi teknikerlerinin tek başlarına anestezi uygulama, hasta uyutma, uyandırma gibi yetkileri yoktur. Anestezi teknikerleri, cerrahi prosedür başlamadan önce anestezi uzmanının talimatları doğrultusunda hareket ederek onlara yardımcı olurlar.

Anestezi uygulaması için gerekli ekipmanlar, ilaçların hazırlanması ve kullanılması gibi konularda görevleri vardır. Anestezi teknikerleri, doktor ve hemşirelere de yardımcı olabilir. Ameliyat edilecek hastayı hazırlamak ve anestezi için gerekli ekipmanları sağlamak gibi başlıca görevlere sahiplerdir. Ameliyathane içerisindeki bütün sağlık personelleri ile uyum içerisinde, bir takım arkadaşı olarak çalışma sağlarlar.

Anestezi (MYO) mezunları iş imkânları nelerdir?

Anestezi günümüzde büyük önem taşıyan bir alan hâline gelmiştir. Bu yüzden de anestezi eğitimi almış kişilere çokça ihtiyaç duyulur. Yaşanan bu ihtiyaçtan kaynaklı olarak anestezi bölümü mezunlarının iş olanakları iyidir. Sağlık sektörü her sene çok sayıda personel istihdam ediyor.

Anestezi mezunları DGS sınavına girerek eğitimlerini lisans diplomasına tamamlayabilirler. Anestezi bölümü bitiren bir öğrencinin DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

Sosyal Hizmetler

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik.

Anestezi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Anestezi bölümü mezunları devlet hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi çeşitli hastanelerde görev alabilirler. Anestezi gereken ve ameliyathane birimlerine sahip, ameliyat yapılan kurumlarda çalışabilirler.

Anestezi (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Anestezi bölümü mezunlarının kamuda iş olanağı fazladır. Devlet hastaneleri, devlet üniversitelerinin hastaneleri, devlet eğitim ve araştırma hastaneleri gibi birçok kamu görevi yapabilirler. Kamuda görev almak isteyen adayların KPSS sınavına girerek yeterli puan almaları gerekir. Anestezi mezunları son yapılan atamada KPSS taban puanı 82 ve üzeridir.

Kamuda özel sektöre kıyasla çalışma saatleri daha kısadır, izin günleri daha fazladır ve maaşlar daha yüksektir. Bu sebeple anestezi teknikerlerinin birçoğu kamuda görev almayı tercih etmektedir.

Anestezi (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Anestezi bölümü mezunları özel sektörde, özel hastaneler ve özel üniversite hastanelerinde çalışabilir. Özel hastanelerin gelişmiş olduğu büyük şehirlerde iş bulma imkânları daha yüksektir. Özel hastanelerde çalışmak isteyen kişilerin KPSS sınavına girmeleri gerekmez. Özel hastanede çalışmak isteyen mezunların hastanelere iş başvurusunda bulunarak iş görüşmelerine girmeleri yeterlidir.



