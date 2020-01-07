Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi

Ayşe Karaman'ın ölümüne yol açan ilacın adını daha önce hiç duymadığını aktaran T.A, "Ayşe beni telefonla aradı ve 'Özgür, telefonumdaki bütün mesajlarımı karıştırmış. Sercan ile samimi resimlerimi görmüş.' dedi. 'Sen elinde telefonla uyuyan birisin. Nasıl oldu da uyanmadın?' diye sordum. Bana, 'P. diye bir ilaç var. Bu ilacı yaptı.' dedi. İlacın ne olduğunu sorduğumda bana anestezide kullanıldığını söyledi. İlacın adını ilk kez burada duydum." dedi.

Mahkeme başkanının dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanık olarak dinlenen kız arkadaşı T.A, Ayşe Karaman ile 2014'te dershanede tanıştıklarını, sanık Özgür Tarhan ile de 2018'de Karaman vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, şikayetçi avukatlarının, davanın başka bir salonda görülmesi talebini, içeri yeteri kadar kişi alındığı ve aleniyetin sağlandığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle izleyiciler içeri alınmadı. Salonun önünde "Adalet istiyoruz" sloganları atarak duruma tepki gösteren izleyiciler, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını istedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tarhan ile Karaman'ın annesi Feride Karaman, babası Adem Karaman ve tarafların avukatları katıldı.

Ayşe Karaman'ı kolunda damar yolu açık şekilde gördüğünü dile getiren T.A, damar yolunun kim tarafından açıldığını bilmediğini belirterek, "Bir gün yine Ayşe ile görüştük. Damar yolu açıktı. Bana, 'Özgür, P. ilacını yaptı.' dedi. 'Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş. Neden yapıyorsun?' dedim ve damar yolunu çıkarmasını istedim." diye konuştu.

Olayın meydana geldiği eve bir kez gittiğini belirten T.A, Karaman'ın elindeki anahtarlarla kapının hem alt hem de üst kilidi açtığını söyledi.

Ayşe Karaman'ın zaman zaman "Özgür Tarhan'ın kendisini bunalttığı"ndan şikayet ettiğini dile getiren T.A, bununla ilgili bir mesajı mahkeme heyetine sundu.

Olaydan önce Karaman ile tatile gittiklerini, tatil dönüşü Özgür Tarhan'ın kendilerini havaalanından alıp eve getirdiğini aktaran T.A, evde Karaman'ın erkek arkadaşını gördüğünü, sanığın da bu kişiyi görmüş olabileceğini aktardı.

- Ölümüne neden olan ilacı vermediğini öne sürdü

Sanık Özgür Tarhan ise Ayşe Karaman'a ölümüne neden olan ilacı kendisinin vermediğini öne sürdü. İlacın Ayşe Karaman tarafından çantasından haberi olmadan alındığını iddia eden Tarhan, "Migren nedeniyle Ayşe, ağrı kesici yapmamı istedi. Damar yolu açtım. Ağrı kesiciyle, bulantı giderici verdim. Ama P. vermedim." diye kendini savundu.