Anfield'da dev maç öncesi eşine rastlanmamış kriz! Galatasaray - Liverpool maçında hakem değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olduğu tarihi geceye, yeşil sahadaki mücadeleden çok başlama vuruşundan hemen önce yaşanan şok hakem krizi damga vurdu! UEFA tarafından bu dev eşleşmenin orta hakemi olarak atanan dünyaca ünlü Polonyalı düdük Szymon Marciniak, yaşadığı sürpriz sakatlık nedeniyle son anda görevini yapamayacağını bildirdi.

Anfield'da dev maç öncesi eşine rastlanmamış kriz! Galatasaray - Liverpool maçında hakem değişti
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini alacak takımı belirleyecek olan o kritik Liverpool - Galatasaray eşleşmesinde, futbol sahalarında ender görülecek bir "son dakika" gelişmesi yaşandı.

Tüm Türkiye'nin ve Avrupa'nın nefesini tutarak beklediği dev rövanşın başlamasına saatler kala, maçın hakem triosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

SZYMON MARCINIAK'A SAKATLIK ŞOKU!

Daha önce Dünya Kupası finali de dahil olmak üzere sayısız dev maçı yöneten ve UEFA'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Polonyalı elit hakem Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlığın etkilerini atlatamayınca orta hakem olarak sahaya çıkamadı. Fiziksel olarak 90 dakikalık bu yüksek tempoyu kaldıramayacağı anlaşılan tecrübeli düdük, mecburi olarak kenara çekildi.

DÜDÜK EL DEĞİŞTİRDİ: RACZKOWSKI SAHADA, MARCINIAK KENARDA

UEFA yetkililerinin hızlı müdahalesiyle birlikte, hakem ekibi kendi içinde bir rotasyon yapmak zorunda kaldı. Karşılaşmada aslen 4. hakem olarak görev yapması planlanan bir diğer Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, Marciniak'ın yerine dev maçın orta hakemi olarak atandı ve düdüğü devraldı.

Sakatlığı nedeniyle koşu temposuna ayak uyduramayacak olan Szymon Marciniak ise tabelayı kaldırmak ve kulübeleri kontrol etmek üzere 4. hakem pozisyonuna geçerek geceyi kenarda tamamladı.

