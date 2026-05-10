Galatasaray'da herkesi ters köşe yapacak Mauro Icardi gelişmesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Galatasaray'da, taraftarların uykularını kaçıran o büyük kriz çözüme kavuşuyor. Geride bıraktığımız günlerde yönetimle yeni kontrat şartlarında anlaşamadığı ve takıma veda edeceği iddia edilen Arjantinli süperstar Mauro Icardi cephesinde suları durduracak son dakika gelişmesi yaşandı.

YÖNETİMDEN "KAL" OPERASYONU!

33 yaşındaki Icardi'yi elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi resmen düğmeye bastı.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, golcü oyuncuyla yola kesin olarak devam edebilmek adına Icardi'nin yetkili menajerini resmi sözleşme uzatma görüşmeleri yapmak üzere acil koduyla İstanbul'a davet etti.

YENİ SÖZLEŞME MASADA

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a ayak basması beklenen menajer ile Galatasaray yönetimi arasında yapılacak olan bu kritik zirvede, Arjantinli yıldızın maaş beklentisi ve sözleşme süresi masaya yatırılacak. Taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin de İstanbul'da ve Galatasaray'da kalmaya son derece sıcak baktığı bilinirken, tarafların kısa süre içinde ortak bir noktada buluşup bu devasa imzayı tüm Türkiye'ye duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.