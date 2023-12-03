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  4. Anfield'da neler oldu neler! 7 gollü maçta Liverpool'dan muhteşem geri dönüş...

Anfield'da neler oldu neler! 7 gollü maçta Liverpool'dan muhteşem geri dönüş...

03.12.2023 23:51 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Liverpool, son dakikalarına geride girdiği maçta Fulham'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Fulham 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya 20. dakikada Alexander Arnold'ın harika frikik golüyle başlayan Liverpool'a cevap 24. dakikada Fulhamlı oyuncu Harry Wilson'dan geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında uzaktan çektiği nefis şutla kaleyi bulan Alexis Mac Allister, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Fulham'da 45+3'te sahneye çıkan Kenny Tete skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken sahneye 80. dakikada Bobby Reid çıktı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayan Reid, takımını ilk kez öne geçirdi. Bu kez Liverpool, bulduğu golle Fulham'a cevabı erken verdi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Wataru Endo durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşmada son sözü Liverpool söyledi. Dakikalar 88'i gösterirken sahneye çıkan Alexander Arnold, skoru 4-3 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı.

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