SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Anfield'da Uğurcan Çakır duvarı! Salah'a geçit vermedi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray'da, ilk yarıya kaleci Uğurcan Çakır damga vurdu! Anfield Road'daki o muazzam baskıya tek başına direnen Milli file bekçisi, devrenin son saniyelerinde kazanılan penaltıda Mohamed Salah'a ayaklarıyla geçit vermeyerek Mısırlı yıldızın 2 yıllık penaltı serisini bitirdi. İlk 45 dakikada kalesine gelen birbirinden tehlikeli şutlarda tam 6 harika kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, rekor kırmayı başardı.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşkına İngiliz devi Liverpool'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Anfield Road'daki ilk 45 dakikada ecel terleri dökerken sahneye kalesinde devleşen Uğurcan Çakır çıktı.

Karşılaşmanın başından itibaren İngiliz ekibinin kurduğu o boğucu baskıda kalesini adeta gole kapatan tecrübeli eldiven, devrenin son saniyelerinde yaşanan o kritik penaltı pozisyonuyla geceye damgasını vurdu.

SALAH'IN 2 YILLIK SERİSİNİ BİTİREN KURTARIŞ!

İlk yarının uzatma anları oynanırken, Galatasaray savunmasında Jakobs'un ceza sahası içinde Szoboszlai'ye yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Pawel Raczkowski tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Liverpool'un en büyük silahı ve dünyanın en iyi penaltıcılarından biri olan Mohamed Salah geçti. Tam 2 yıldır penaltı kaçırmayan Mısırlı süperstarın şutunda doğru köşeyi tahmin eden ve ayaklarıyla topu mükemmel bir refleksle çıkaran Uğurcan Çakır, Salah'a gol izni vermeyerek takımını soyunma odasına umutlu götürdü.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORU!

Uğurcan'ın Ada'daki bu olağanüstü performansı sadece penaltı kurtarışıyla sınırlı kalmadı. İlk 45 dakika boyunca kalesine gelen net gol pozisyonlarında inanılmaz refleksler sergileyen Milli kaleci, toplamda 6 net kurtarışa imza attı.

Bu muazzam istatistik, Avrupa futbolunda da yeni bir rekorun habercisi oldu. Uğurcan Çakır, bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında en çok kurtarış yapan kaleci olarak turnuva tarihine geçti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00 59'
Liverpool Liverpool
3 - 0
Galatasaray Galatasaray

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Uğurcan Çakır galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.